Raúl Cáceres: "Hay situaciones difíciles, quisiera ver a un directivo en un terreno de juego"

Real de Minas cayó 1-0 en su visita al Vida de La Ceiba. Al final del partido el técnico Raúl Cáceres sorprendió a todos cuando se refirió al ambiente que vive el equipo por falta de pagos de salario.

"En su momento se hizo un pago, pero ellos saben como está la situación, me da pena tocar este tema, hemos hablado con el grupo que no debemos tocar estas cosas, pero esto rebalsa porque estamos viendo cómo conseguir la cena, vamos a viajar ocho horas sin cenar, no es fácil, esa es la pena que tenemos nosotros, por qué los directivos se comportan de esta manera con nosotros, me indigna, lo que menos queremos es que esto se haga sentir dentro del campo, pero vamos a ver hasta dónde aguantamos", comenzó diciendo Cáceres.

También reveló que no tenían la cena pagada y que regresarían a Tegucigalpa sin ingerir sus alimentos. "Aquí donde me mira estoy viendo qué hago para poder decirle a los muchachos que hay que parar a comer en algún lado, dónde podemos conseguir comida a esta hora de la noche con una tarjeta de crédito".

Raúl aseguró que los directivos los ha dejado en el abandono y que nos los acompañan en los partidos. "Nadie anda con nosotros, aquí no hay ningún directivo, no tenemos nada, nos abandonaron".

Detalló lo que les dejaron de cena, pero que tras un partido no era lo correcto y además retó a los directivos. "Nos dejaron un menú de comida, pero no la que nosotros pedimos, no es para quitarnos el hambre, es para nutrir a los jugadores. Un pedazo de jamón y aguacate puede nutrir a estos muchachos. Qué les podía decir a estos muchachos, hay situaciones difíciles, yo quisiera que los directivos se metan a un terreno de juego, sientan la presión de jugar un partido, mire al final lo que pasa, es falta de fuerza".

Raúl Cáceres pese a que no recibe salario y que no tenían una buena cena, habló del regreso y pensando en el próximo juego ante Real Sociedad. "Ahora toca pensar en lo que va a suceder, no tenemos nada, ojalá no salga la radiografía del Real de Minas, lo que ustedes han visto no es nada para lo que vivimos nosotros día a día".