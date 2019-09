Hernán Medford atiza contra Melissa Pastrana: "Esta señora es la que más corta el fútbol"

Seguir a @fredyro19

Hernán Medford salió indignado por la falta de gol de su Real España y criticó nuevamente a la árbitra Melissa Pastrana por detener constantemente el juego.

"Nos ganaron bien, sin excusa, nosotros mismos nos buscamos esto porque no podemos ser efectivos", lamentó de entrada en rueda de prensa el 'Pelícano'.

Y fue más allá en su análisis diciendo que "le pregunté a 'Buba' (López) cuántas bolas agarró, no agarró una; no minimizo al rival, lo primero que hice fue felicitarlo... quisiera llegar una vez y ganar", expresó.

Medford dijo que "cuando un equipo te toca y te pasa por encima sí es problema de sistema". De paso manifestó que "veo al equipo jugando bien, llegando, hacemos centros, rematamos... a veces las ocasiones pasan enfrente del marco, por la línea".





Acepta que "necesitamos que entre el balón", pero "si yo lo supiera... en el fútbol no es de saberlo, es de entrenarlo; nosotros entrenamos tanto la definición, eso no es de saberlo, si tuviera la receta todos los partidos los ganaríamos".

Considera que "la receta es provocarlo, la segunda meterla, y lo que nos está faltando es la última: meterla", reiteró, dejando en claro que no le preocupa esa parte sino que "me ocupa".

No se resigna en su afán de pelear cosas importantes: "Yo he visto calificar al último lugar y quedando campeón", comentó Hernán Evaristo, quien estima que "el equipo anda jugando bien, produciendo, pero anda pecando en que no somos efectivos".

NO HA ESTADO PENSANDO EN OLIMPIA

Cuestionado por el periodista de DIEZ en relación al choque de este domingo (6:00 pm) ante Olimpia en el Carlos Miranda de Comayagua, Hernán Medford mencionó que "no te puedo hablar de ese partido, estaba muy concentrado en este".

Asegura que la definición es lo que más se trabaja: "De todo tipo se trabaja... se trabaja, se trabaja; vamos a invitarlos un día, para que hagan tomas de cómo trabajamos, están invitados. Si uno sabe que está pecando trabaja más, obvio que trabajamos otras cosas", desveló.

Al final también tuvo palabra para Melissa Pastrana, encargada de dirigir el duelo que perdieron 1-2 en el estadio Morazán. "¿Quién es Pastrana?", preguntó sin saber que ese también es su llamado con el Borjas.

"Como le dije en el partido de Honduras Progreso, aunque no se puede hablar ni de los árbitros ahora porque me multan, pero parece partido de barrio cuando ponés a uno a pitar y pita todo. Ustedes debería sacar el tiempo de juego efectivo y es bajísimo... ", lanzó.

Y remató: "Te corta, corta y corta... esta señora es la que más corta el fútbol, yo se lo hice una crítica constructiva en El Progreso, tanto para nosotros como para el rival".