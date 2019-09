Pedro Troglio: “Real España no ha logrado lo que merece, han errado goles increíbles”

Olimpia realizó esta mañana su penúltimo entrenamiento de cara al juego del domingo ante Real España en el Carlos Miranda de Comayagua.

Dicho encuentro será a puerta cerrada pues los merengues deben seguir cumpliendo el castigo que la Comisión de Disciplina les impusó tras lo sucedido en el Olimpia-Motagua.

Pedro Troglio analizó varios aspectos esta mañana como lo sucedido en la derrota contra Platense, el juego ante la Máquina, por qué no tiene un 11 definido y otros tópicos.

DERROTA ANTE PLATENSE: “Lógico que a uno no le gusta perder, el fútbol tiene estas cosas y bueno es algo que se nos ha complicado porque no es lo mismo jugar fuera de tu cancha y sin gente. Hemos generado acciones y bueno, dejamos de hacer algunos cosas y luego Platense generó y concretó”

JUEGO DEL DOMINGO: “Ahora tenemos un lindo partido y es una lástima porque es un juego sin gente, el invicto no importa. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo, marcamos muy mal ante Platense y en tres situaciones de gol nos hicieron dos anotaciones”.

¿QUÉ PIENSA DE REAL ESPAÑA?: “El España me parece que no ha logrado lo que merece, han errado goles increíble y creo que están pasando una mala racha de resultados. En funcionamiento no les va tan mal, tienen jugadores rápidos arriba”.

¿POR QUÉ NO TIENE UN 11 IDEAL?: “Yo tengo 30 ideales, no tengo 11, es una mentira lo del 11 ideal. Somos el único equipo que de acá a noviembre va a jugar cada tres días, necesito darle confianza a los demás jugadores”.

AUSENCIA DE MATÍAS MORALES: “Vino de estar un mes sin entrenar, en ese tiempo de ponerse bien los demás ya llevan ventaja, quizás vino en un momento donde no estaba bien fisícamente, pero va a jugar”.

REGRESAN LOS DE LA SELECCIÓN AL 11 ANTE ESPAÑA: “Carlos (Pineda) va a jugar contra España, se ha ganado un lugar. Alvarado, Benguché y Pineda van a jugar”.

JUGAR SIN GENTE Y PANORAMA DEL TORNEO: “Cuando no hay gente se dirige más tranquilo, a nosotros nos ha dañado eso, aunque no es excusa porque tenemos plantel para ganar sin gente. Es extraño jugar sin gente, es una pérdida para el fútbol hondureño, nos han perjudicado bastante y todavía falta la Concacaf. Marathón está muy bien, es un equipo duro y Motagua que viene ganando, algunos se ponen mal porque perdimos con Platense, se pueden ganar todos los clásicos, si el domingo no ganás ya es una alarma porque los demás se empiezan a alejar”.

EL JUEGO ANTE MOTAGUA NO SE REPROGRAMA: “No hay fechas, salvo que quedemos eliminados de Concacaf no hay fecha y vamos a estar jugando cada tres días”.