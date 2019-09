Georgina Rodríguez y su más sincero mensaje de amor a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo presentó su nueva fragancia en la ciudad de Turín y hace crecer más de esta forma su imperio empresarial lejos del fútbol.

Georgina Rodríguez, la hermosa novia de CR7 lo acompañó en la gala y deslumbró no solo con su vestimenta, si no que también por el tierno mensaje que le envió desde su cuenta de Instagram.



"Me gusta el perfume que usas, huele al amor de mi vida", escribió la modelo española y pareja del jugador.

"Oliendo bien con mi nueva fragancia y luciendo genial contigo de mi lado", respondió Ronaldo también desde su cuenta oficial de Instagram.



La hermosa Georgina lució un vestido color gris muy ajustado, unos pendientes de aro y varios brazaletes como complementos, muy elegante para la gala del perfume de Cristiano.