Diego Vázquez: "Nos ha costado armar el equipo que terminó bicampeón"

El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, dice que su equipo va por el camino correcto. Ha sumado tres triunfos al hilo llegando al tercer lugar compartido con Olimpia pero ambos con un partido menos.

El argentino dice que el juego del domingo (5.00 pm) frente a la UPN en Choluteca le servirá para dar el despegue y de una vez llegar a los primeros lugares donde se ha mantenido en los últimos campeonatos.

Ver: ASÍ MARCHA MOTAGUA EN LA TABLA DEL APERTURA

Sobre UPN: "Tenemos récord positivo enfrentando a ese rival, pero bueno, pero nos sirve para la previa pero vamos a hacer un gran partido como lo hemos venido haciendo"

El Motagua que quería ver: "Siempre hay cosas por mejorar, nos ha costado armar el mismo equipo que terminó siendo bicampeón, por bajas, lesiones, expulsiones, por diferentes motivos; pero sí, venimos de ganar tres partidos seguidos en la Liga, además estamos muy bien en Concacaf. Estamos en primeros en cuartos de final de Concacaf y son todas connotaciones positivas que nos indican que hay que seguir mejorando".

Lo difícil de la cancha de Choluteca: "Es una cancha buena, espectacular, hemos hecho buenos partidos, tenemos mucho tiempo de jugar allí, además venimos de jugar en cancha sintética en Nicaragua; entonces tenemos que hacer lo que venimos haciendo y no es un aliciente en contra".

Lo que hay que mejorar: "Uno revisa los partidos y siempre hay detalles que mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo; en nuestro último tiempo hemos mantenido el arco en cero que es muy positivo y ahora también tenemos una buena cantidad de goles a favor que marcan diferencia. Pero sí seguiremos siendo el Motagua que tiene un ADN particular que siempre la respeta".

Un triunfo que los puede despegar: "Todos los partidos son importantes independiente de cualquier formato pero lo que digo siempre es que hay que ganar. Estamos trabajando, por momentos lo logramos otras veces no".

Los seleccionados a tono: "Los jugadores tienen que saber diferenciar que son dos cosas distintas; cuando están en la Selección son diferentes. El trabajo que hacen acá los hacen ser tomados en cuenta".

Productividad de los delanteros: "Para nosotros el fútbol no se divide entre delanteros, centrales y volantes, el equipo tiene que tener un bloque, el fútbol moderno no se divide en bloques, todos tienen que generar situaciones. Si no hay goles no hay que señalar a los delanteros, igual si nos hacen vamos a culpar a los defensas; hay que trabajar todos".