La ruleta rusa que jugará Real España enfrentando a Olimpia, UPN y Vida

Los días han sido duros en Real España. Sumar tres derrotas consecutivas los tiene en la pared; pero lo peor de todo es que el equipo no levanta a pesar de que crea acciones, no hay quien las finalice y ahora se le viene un calendario pesado en las próximas dos semanas.

Si en este momento no había preocupación en el entrenador Hernán Medford, desde este domingo se juega prácticamente su pase a la pentagonal, pues cierran la primera vuelta en Comayagua ante un león herido que no va a querer encajar dos derrotas al hilo porque se le escapa Marathón.

Son cuatro partidos complejos los que se le vienen a los catedráticos. Este domingo de visita en Comayagua donde ganar no será fácil; luego el miércoles visitan Choluteca para enfrentar a la UPN, el rival que solo con el uniforme les ha ganado los partidos desde que llegó a Liga Nacional.

El Real España visita este domingo Comayagua para enfrentar al Olimpia a puerta cerrada.

Eso no es todo; el siguiente fin de semana se enfrentan de nuevo al Olimpia en el Morazán. Este partido deberá ser el quiebre para los aurinegros que en casa han perdido los últimos tres juegos (Marathón, Platense y UNP); luego en la jornada 11 visitan a La Ceiba para enfrentar una cocora; el Vida que vaya que sí les complica los encuentros principalmente en el Municipal ceibeño.

Pero los equipos grandes están hechos para este tipo de partidos; con pocos días para prepararlos, Medford tiene que enviar todo lo que tienen; pues los jóvenes del llamado proceso serán los que se tienen que cargar esta responsabilidad porque los experimentados están en un letargo y el torneo sigue su paso ya que tiene una segunda vuelva muy rápida.

3 Partidos apenas ha ganado Real España de 8 que ha jugado.

La Máquina llega en la séptima posición al encuentro ante Olimpia de este domingo. De ganarlo estarían espantando los fantasmas y regresando al camino, no pueden fallar, pues los que están cerca suman y lo han superado. El proceso de Medford todavía no arranca pero tiene por delante una segunda vuelta con muchas dificultades que le servirán para ver el temple de los jóvenes.

PARTIDOS DE REAL ESPAÑA

14-09-19 Olimpia vs Real España (Jornada 9)

18-09-19 UPN vs Real España (Jornada 10)

21-09-19 Real España vs Olimpia (Jornada 11)

28-09-19 Vida vs Real España (Jornada 12)

06-10-19 Real de Minas vs Real España (Jornada 13)