Al menos tres cambios hará Pedro Troglio en el 11 de Olimpia ante Real España

Edrick Menjivar, Elmer Güity, Johnny Leverón, Jonathan Ferrari, Bryan Beckeles, Matías Garrido, Cristian Maidana, Deybi Flores, Germán Mejía, Junior Lacayo y Eddie Hernández, esa fue la alineación de Olimpia ante Platense a mitad de semana en Comayagua.

Esta noche (7:00 pm) los de Pedro Troglio se medirán contra Real España en el Carlos Miranda y el DT merengue adelantó que habrá cambios en el 11 inicial.

“Carlos (Pineda) va a jugar contra España, se ha ganado un lugar. Alvarado, Benguché y Pineda van a jugar”, afirmó Troglio en la previa ubicando a Carlos Pineda en lugar de Germán Mejía o Deybi Flores. Además Benguché entrará de nuevo en escena junto a Alvarado, que suplirá a Leverón.

A pesar que Real España viene con una mala racha de resultados, Troglio sabe que el duelo no será para nada sencillo.

“El España me parece que no ha logrado lo que merece, han errado goles increíble y creo que están pasando una mala racha de resultados. En funcionamiento no les va tan mal, tienen jugadores rápidos arriba”.