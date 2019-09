Presidente deportivo de Real Sociedad dispuesto a despedir a Mauro Reyes

Ricardo Elencoff y Javier Martínez, dos de los dirigentes de alto rango en el Real Sociedad se encuentran en una discordia en cuanto al despido o no del actual entrenador Mauro Reyes tras los malos resultados del equipo en la primera vuelta del Torneo Apertura 2019.

La telenovela del cambio en el cargo de Reyes ha sumado nuevos capítulos desde la derrota ante Honduras Progreso. Esta vez tiene las horas contadas a falta de una reunión de emergencia en el equipo tocoeño.

“Hay que saber que estamos en una posición complicada, pero se puede solucionar. Recuerde que antes de jugar frente al Vida usted le consultó sobre cómo estaba, él respondió que quizá no iba y que hablaría con el presidente Ricardo Elencoff”, dijo el presidente deportivo Javier Martínez.

Sin embargo, su paciencia parece haber llegado a su fin luego de la derrota ante Real de Minas. Ahora son décimos con 2 puntos.

“Pero si el presidente no lo despide yo voy a tomar medidas para que salga porque es un clamor del pueblo, no podemos estar en esta situación. Mauro Reyes no es un mal técnico, pero los resultados no le han ayudado, así que tomaríamos esa decisión”, soltó.

El defensor Dilmer Gutiérrez con su semblante de impotancia ante Real de Minas tras el final del juego. Foto: David Romero.

Ante ello dejó en claro que ya tiene algunos nombres, decisión que se estaría tomando en las próximas horas.

“Tenemos varios candidatos, lo que pasa es que se ha aguantado esperando resultados, pero ahora sí tenemos que tomar una decisión radical, no correr jugadores, sino lo más sensato de cambiar de técnico”, siguió.

Con esta decisión la directiva del “Gigante de Aguán” espera cambiar el rumbo de Real Sociedad de cara al arranque de la segunda vuelta del campeonato.

“Falta una segunda vuelta, luego tenemos partidos seguidos en casa, tendremos que cambiar la mentalidad, este no es el Real Sociedad que quiere Colón. Todos se preguntan qué está pasando”, cerró.

Dato: Real Sociedad acumuló 16 juegos sin ganar de visita en liga nacional, no lo hace desde 2017 cuando vencieron 3-2 a Real España en el Morazán.