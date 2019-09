Pedro Troglio: "Real España es un equipo difícil que hoy demostró otras cosas"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia no salió nada satisfecho con el resultado de su equipo tras empatar 1-1 ante Real España por la jornada 9 en el Carlos Miranda de Comayagua.

Troglio resaltó el trabajo de los dirigidos por Hernán Medford y agregó que fue un equipo difícil que demostró otras situaciones.

"He visto todos los partidos de Real España y algunos partidos no los mereció perder, lo que les pasa es que están teniendo mala fortuna, hoy no tanto porque ya han errado muchos goles, es un equipo difícil que hoy demostró otras cosas de lo que venía haciendo", comentó

El argentino agregó que los catedráticos apostaron más al pelotazo y que esperaban otro tipo de encuentro.

"Real España apostó más por el pelotazo largo, nosotros esperábamos otro partido pero igual lo supimos defender, hemos sufrido en nuestro arco"

Los blancos quedaron en la tercera posición de la tabla con 17 puntos y un partido menos ante Motagua.