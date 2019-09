Hernán Medford se siente perjudicado: "Yo creo que todo Honduras lo vio, un penal clarito"

Seguir a @fredyro19





El entrenador de Real España, el costarricense Hernán Medford, se mostró insatisfecho por la labor arbitral de Héctor Rodríguez pues, según él, no sancionó a favor de su equipo un claro penal sobre el final del duelo que empataron 1-1 en Comayagua.

"Merecimos ganar por una acción que creo que todo mundo vio y yo no tendría que comentar; si ustedes son objetivos tendrían que comentarlo, yo creo que todo Honduras lo vio, un penal clarito... lamentable después del esfuerzo de todo el equipo", comenzó candente Medford.

El 'Pelícano', empero, aclaro que "no vamos a desmeriar a Olimpia que también hizo un partidazo". Sobre el arbitraje prosiguió apuntando que "yo no puedo hablar de eso, hay un respeto hacia ellos, pero nada más digo que ustedes deben comentar lo que pasó".

Estima que "no es culpa de Olimpia", pero cree que pudieron haber ganado un duelo que calificó de "un típico clásico, dos equipos metiendo, como se juega un clásico; fue movido, aguerrido, me deja contento con el accionar de mi equipo y una decisión injusta", reiteró.

Olimpia y Real España igualan en un clásico cargado de polémica en Comayagua.

El DT no podía dejar de mencionar ese penal: "Yo no tengo poder para hacer nada, estamos hablando de lo que pasó hoy, hay gente que vio y es la que tiene que tomar decisiones, si hay gente que no lo vio, estamos mal".

Comenta que "hay gente que no se castiga en este país, en el fútbol... pues si no se castigan siguen cometiendo estos errores, seamos parejos y castiguemos a todos los que nos equivocamos", dijo en referencia al 'tocapitos' Héctor Rodríguez.

El estratega de la Máquina analiza el duelo y asegura que, a su juicio, "fue un partido bonito éste, que lamentablemente termina así".

Acepta que a veces pierden la calma los técnicos, pero cualquiera "se ha calentado por una injusticia.. . son momentos de calentura, son humanos y pueden equivocarse, hay que perdonarlos porque son seres humanos", pero cuestiona de igual manera sus fallos.

RONY MARTÍNEZ, UPNFM, PENTAGONAL...

Medford mostró su lado autocrítico al reconocer en partido a puerta cerrada "todo se escucha, pero nosotros a veces nos buscamos las consecuencias porque nos calentamos más de la cuenta... a veces es justicia que nos expulsen o saquen amarilla, pero metemos la pata".

Cuestionado por la falta de minutos de Rony Martínez, que ingresó sobre el final del duelo, se limitó a decir que "no hablo individualmente de un jugador, a veces se enojan conmigo, no me preguntan individualmente".

Enfatizo en que "venimos de tres derrotas, pero fue un partido que merecíamos ganar, injustamente pero ahí vamos". A su vez mencionó que "yo no he hablado de campeonatos, los 10 entrenadores sueñan, yo también soy uno de esos... pero es soñar" con avanzar de etapa.

¿UPNFM? Medford se calentó un poco y dijo que "no hablo del otro partido, si yo pienso en el equipo del miércoles, no respeto a Olimpia; estoy digiriendo lo que pasó, ¿cómo voy a pensar en el partido del miércoles? Mañana a pensar en el próximo rival", cerró.