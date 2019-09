A mitad de semana: Así arrancará la segunda vuelta del Torneo Apertura 2019

El Torneo Apertura 2019 está que arde con los grandes enfrentamientos que se dieron en la primera etapa del certamen, ahora se viene el arranque de la segunda vuelta y los duelos con que iniciará el complemento prometen muchas emociones.

Carlos Tábora suplirá a Mauro Reyes como nuevo técnico de Real Sociedad

La jornada 10 del campeonato liguero se realizará entre el miércoles 18 y jueves 19 de septiembre en cinco ciudades diferentes del país. En el primero de los días se disputarán cuatro compromisos, dejando solo uno para el final.

En San Pedro Sula, Marathón buscará continuar su buen paso en la competición y afianzarse en la cima de la tabla de posiciones cuando reciba a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal a Real Sociedad, equipo que llega a este choque sin conocer la victoria en las anteriores nueve fechas.

Por otro lado, Danlí nuevamente tendrá a Real de Minas jugando como local a las 3:30 de la tarde en el Marcelo Tinoco. Los cocoteros del Vida serán los adversarios que intentarán alargar la racha de tres triunfos consecutivos.

Horas más tarde en el estadio Nacional de Tegucigalpa, Motagua afrontará el reto de imponerse a Honduras Progreso a las 7:00 de la noche para seguir en la persecución por asentarse en el primer lugar de la clasificación.

Paralelamente, UPNFM y Real España chocarán a la misma hora en el Emilio Williams de Choluteca, en un partido por la reafirmación de la hegemonía de los Lobos sobre la Máquina o la rendención de los aurinegros ante su "papá" en la Liga Nacional de Honduras.

Cerrando la jornada, el nuevo Platense del técnico Héctor Castellón le hará los honores a Olimpia el jueves en el estadio Excélsior de Puerto Cortés a las 7:15 de la noche. El Tiburón buscará ganarle al León para seguir sumando puntos que le permitan amarrar un sitio en la pentagonal.

JORNADA 10 DEL TORNEO APERTURA 2019

18/09/2019: Marathón vs Real Sociedad, 3:00 PM. Estadio Yankel Rosenthal

18/09/2019: Real de Minas vs Vida, 3:30 PM. Estadio Marcelo Tinoco

18/09/2019: Motagua vs Honduras Progreso, 7:00 PM. Estadio Nacional

18/09/2019: UPNFM vs Real España, 7:00 PM. Estadio Emilio Williams

19/09/2019: Platense vs Olimpia, 7:15 PM. Estadio Excélsior