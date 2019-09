Maykel Pavón, el hijo de “Chico” Pavón que busca escribir su historia en el fútbol hondureño

El sueño de seguir los pasos de su padre -Francisco Pavón- había sido una tarea ardua para el talentoso joven procedente de las reservas del Vida, Maykel Pavón hasta que vio luz en el primer equipo para realizar su debut con el Vida ante Real de Minas el pasado miércoles 11 de septiembre.

El camino para el volante creativo cocotero fue largo e inclusive algunas veces desesperante desde sus pininos en la escuelita de fútbol de Raúl Sambulá, Victoria y el Sauce hasta llegar al Vida.

Su estreno en el máximo circuito fue cinco años más tarde que su padre (lo hizo con 15 años). Hace unos meses atrás estuvo a punto de dejarlo todo para darle paso a su segunda opción como profesional de convertirse en licenciado en Educación Física. Pero su realidad sería otra con una cita con la historia del fútbol hondureño.

“El día de mi debut fue un momento soñado. La gente que me conoce sabe que toda mi vida he deseado ser un jugador profesional. Sentí mucha ansiedad por estar en el campo, algo que nunca había vivido, solo en su momento por medio de mi padre”, remembró.

Sobre los deseos de convertirse en jugador profesional dice que ”tiene que ver con los dos, porque desde que tengo memoria siempre me ha encantado jugar y cuando miraba a mi padre me llenaba más de pasión. Al verlo a él me llenaba más de pasión”.

Sin embargo, admite que la carrera de su padre por equipos como BSV Bad Bleiberg, Xelajú, Motagua, Victoria, Platense y Vida, es algo que le genera motivación para emprender vuelo en el equipo que actualmente comanda Fernando Araújo.

“Me gustaría superar todo lo que él ha hecho, su recorrido es enorme y la verdad que me he quedado atrás porque su debut fue a los 15 años con el Victoria y mi edad (20) ya estaba jugando en el extranjero, pero Dios tiene planes diferentes para cada persona y si se me da la oportunidad quiero mejorar lo que él hizo”.

En respuesta a ello “Chico” Pavón manfiestó que ”éxito dependerá de su esfuerzo y disciplina dentro del fútbol, que llegar es fácil, mantenerse es el problema… otra cosa que le digo es que la actitud vence al talento y que sobre todo vaya Dios delante de él” como uno de sus consejos.

Hoy por hoy de los herederos de Pavón, el chico del conjunto cocotero es el primero en alcanzar su debut, pero viene otro chico -Bradarick Pavón- talentoso de 16 años en proceso con una zurda prodigiosa. Quién sabe si en unos años veremos a los hermanos Pavón abriéndose paso en el fútbol hondureño.

Sus frases:

“Si su sueño es jugar espero que se pueda cumplir para jugar a su lado, así como los hermanos Meléndez.

“Mi meta es consolidarme, sé que viene empezando, pero sería lindo para mí. Empezar desde joven te da experiencia. A largo plazo quiero salir al extranjero y representar a mi país en un Mundial o Juegos Olímpicos”.

“Mi padre me suele aconsejar, siempre me ha apoyado en todo. Me dice que debutar es lo más fácil, pero mantenerse es lo difícil, así que me dice que trabaje duro”.

Datos

Edad: 20 años

Posición: Volante mixto

Idiomas: Inglés y Español

Académico: Bachillerato en Ciencias y Letras