Américo Navarrete: "Mi salida de TVC solo la comparo con la muerte de mi mamá"

Más de 30 años han pasado desde que inició su trayectoria como comunicador, durante su larga carrera ha pasado por los micrófonos de distintos medios en los que se ha destacado por su profesionalismo y exigencia por realizar un buen trabajo.

Erika Williams, presentadora de TV: "A una mujer le cuesta llegar a un medio deportivo"

Américo Navarrete es un periodista muy reconocido en el ámbito deportivo, se ha ganado el cariño de los miles de televidentes que escuchaban y observaban el programa que se convirtió en su mayor éxito laboral y del que no pudo decir adiós.

En entrevista exclusiva con DIEZ, el experimentado reportero y comentarista nos contó anécdotas que pocos conocían y reveló cómo fue el momento cuando le informaron que ya no seguiría trabajando en Televicentro, lugar que fue su casa por más de dos décadas.

"Mientras haya salud y podamos hablar, estamos bien. Estamos en paz con Dios", fueron las primeras palabras de Américo Navarrete al referirse a su actualidad en la que espera seguir ligado al deporte en Honduras.

Desde muy joven mostró cualidades y una pasión por la comunicación, en 1985 y apenas teniendo 19 años, se estrenó en los medios para iniciar un recorrido intachable lleno de gratos recuerdos y enseñanzas.

"No todo ha sido fácil en mi vida pero sí me siento alegre que a la edad que tengo (53 años) pude desarrollar lo que soñaba en el periodismo. Un sueño que he desarrollado con éxito sin que nadie pueda decir nada negativo de mí. No soy un santo, cometí errores pero con una carrera limpia."

Américo Navarrete abrió su corazón y reveló cuánto lo afectó su salida de TVC. Foto: Jorge Peraza.

En el relato siguió contando cómo fue su iniciación como operador musical en un programa de radio, sin embargo su pasión por el deporte lo impulsó más allá.

"Desde los 12 años soñé con ser operador y tuve mi propio programa musical que se llamaba Carvana Musical del Recuerdo en Emisoras Unidas. Yo iba al estadio y quedaba viendo a los colegas trabajar en el campo, al verlos hacer entrevistas yo decía que algún día iba a estar allí."

Américo no tuvo tapujos al referirse al equipo de sus amores en la Liga Nacional de Honduras, además aseguró que fue por un tío que se convirtió en aficionado de Marathón.

"Mi primera visita al estadio fue en 1972 con mi tío Víctor Manuel Hernández, gran seguidor de Marathón. Él solamente me llevó a ver un partido que Marathón ganó 5-2 a Broncos, desde allí me empezó a gustar Marathón nada más como aficionado sin permitir el fanatismo porque eso es enfermizo."

Acontecer Deportivo fue como un hijo para Américo Navarrete, siendo uno de los programas deportivos con mayor longevidad en la televisión hondureña y que resalta por abrirle las puertas a las mujeres para que actuaran como presentadoras.

"En una empresa como Televicentro el tener un programa por tantos años es una gran responsabilidad. Convencer primero a los dueños de su trabajo y tener aceptación con el público dándole variedad de información. Fue el primer programa en San Pedro Sula que le dio oportunidad a las presentadoras porque una cosa es una modelo que se siente a mostrar las piernas y otra cosa es formar una verdadera presentadora."

Siguió diciendo: "A mí nunca me gustó tener una presentadora por cara bonita, es parte de lo que logré hacer con Acontecer Deportivo."

Carlos Tábora fue presentado en Real Sociedad y se puso manos a la obra

Hace un mes, el 16 de agosto de 2019, Américo Navarrete recibió una de las peores noticias de su vida al ser despedido de TVC donde había realizado casi toda su carrera periodística. El mismo comunicador expresó cómo fue ese momento.

"Fue un duro golpe. Yo estoy claro en algo, que cuando uno es empleado está expuesto a cambios, uno es transitorio y los únicos que están para siempre son los dueños de las empresas. Cuando me dieron la noticia, las primeras dos se me vino el mundo encima pero caí en la razón que algún día tenía que salir. He salido de Televicentro en buenos términos, tengo la fe y la esperanza que voy a retornar, fue mi casa durante muchos años pero solo tengo palabras de agradecimiento para la empresa. Allí me formé, crecí profesionalmente, compartí mis conocimientos con muchas personas y me siento muy agradecido de haber formado una imagen positiva, no negativa."

Al describir el impacto de la notificación que ya no formaría parte de la empresa donde se formó como profesional, Américo se quebrantó y no pudo contener las lágrimas, ya que reflejó el amor que sentía por lo que hacía.

"Cuando me dijeron eso, claro fue un duro golpe, frío por dentro. En la colonia Tara hay una iglesia y me fui a la capilla. Fue un momento duro por tantos años pero pasó, simplemente le pedí al Señor que me diera fuerza y aquí estamos. Lo que me pregunté en ese momento fue, ¿qué malo había hecho para irme?, al final de cuentas me quedó aceptar la dura realidad que algún día me iba a ir y de cómo iba a decirle a mi familia esto. Cuando usted quiere y ama algo produce un impacto que solo lo comparo con la muerte de mi mamá. Yo le comuniqué esto a mi esposa hasta las 8:00 de la noche porque tenía que buscar la manera de decírselo porque no lo podían creer. Mi salida de Televicentro solo la comparo con la muerte de mi mamá."