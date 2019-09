Análisis Diez TV: "Ojalá los hondureños recicláramos en otras cosas como lo hacemos en el fútbol"

La llegada de Carlos Tábora a la dirección técnica de Real Sociedad, convirtiéndose en el tercer relevo en lo que va del torneo Apertura entre los 10 clubes de la Liga, no pasó inadvertida en Diez TV.

Jorge Ferman fue contundente con su punto al explicar que "lo decíamos en la edición de domingo que, seguramente, iba a pasar y pasó: queda fuera de la institución tocoeña Mauro Reyes y seguramente iban a presentar una cara conocida".

Pero eso no fue todo, ya que agregó que "estamos en ese círculo vicioso de entrenadores. Carlos Tábora es un buen entrenador y no tiene la culpa de que lo hayan fichado" pero, ¿qué está pasando con la nueva generación de técnicos que se preparan para dirigir y no les dan la oportunidad?, lamentó.

Georgina Hernández secundó su punto y estimo que esto es "reciclaje puro, ojalá los hondureños recicláramos en otras cosas como lo hacemos en el fútbol; no tienen culpa estas personas que conforman la 'argolla'", eso sí, aclaró.

Y a ello quiso aclarar que "no lo decimos con un tinte negativo, sino que a la argolla la girás alrededor de lo mismo. Nuestro clubes, como típica empresa pequeña, pasan apagando el fuego del día, es decir, 'me urge sumar puntos y trae a uno que te dé ya'", criticó.

En boca de Fredy Nuila eso no es todo, puesto que "ni se ha completado la primera vuelta -falta el derbi capitalino entre Olimpia y Motagua- y me preocupa que tres técnicos se han ido ya".

Estima que "son dos temas álgidos... No veo caras nuevas pero, ¿cómo es posible que los equipos sigan sin creer en los procesos y en los técnicos?".

En Platense, Héctor Castellón tomó el puesto del panameño Anthony 'Chalate' Torres; en Honduras Progreso, en el primer cese que hubo, Luis Alvarado dejó su lugar al colombiano Horacio Londoño.

Es un tema de nunca acabar, pero una realidad imposible de visualizar. La Liga Nacional sigue con cambios de timón de último momento y sobre la marcha se cortan procesos.