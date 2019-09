Matías Garrido: "Cuando los resultados no acompañan se empieza a ver todo más oscuro"

Después de sumar una derrota y un empate en sus dos contiendas en el torneo local, el volante argentino, Matías Garrido, hace su propio análisis de lo que han sido el desempeño del club a la fecha.

"Por ahí no terminamos como queríamos, los últimos dos partidos nos costaron y no dimos el cierre que pretendíamos, pero todavía queda bastante. Ahora empieza la segunda rueda, así que estamos con muchas ganar de revertir la situación", comentó.

Además agregó: "Son momentos, por ahí cuando los resultados no acompañan se empieza a ver todo más oscuro o todo peor. Pero nosotros veníamos haciendo un muy buen torneo, quizás los últimos dos partidos no tuvimos los resultados que queríamos. Se vio ese final opacado, pero en líneas generales es bueno el trabajo".

Para el jugador argentino, el nivel del club lo tiene en la pelea en tres competiciones.

"Hoy en día estamos en la pelea de todos los torneos: semifinales de una copa, en la Concacaf pasamos de muy buena manera y en el torneo estamos a tres puntos con un partido menos. Estamos bien parados en los tres frentes, pero cada uno aspira a lo mejor. Creo que tenemos plantel para encarar estos torneos de la mejor manera".

Ante los comentarios no tan agradables al equipo, el jugador asegura que. "Cuando los resultados no se dan, por ahí se empieza a mirar todo, pero nosotros sabemos el trabajo que tenemos que hacer dentro de la cancha. Sabemos que es distinto jugar de esa manera, la afición nos da un plus y siempre es lindo que te acompañen".

Y sobre su rendimiento en particular. "Creo que estoy conforme, si bien estoy trabajando para mejorar, pero el pasar una primera etapa en un club que se está formando con jugadores nuevos, está bueno. El equipo en general viene haciendo las cosas bien. Por ahí se opacado sobre los últimos días".

Al consultarle del duelo que tendrán ante el Platense. "No es es una revancha, es un partido donde para nosotros serán importante los tres puntos porque nos necesitamos y los vamos a ir a buscar. Sabemos que enfrentamos a un equipo difícil, con un técnico nuevo y los jugadores se motivan de nuevo, más con Olimpia que nos juegan de una manera diferente", finalizó.