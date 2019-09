Jorge Pineda: "No me queda duda de que vamos a quedar de primero"

Jorge Ernesto Pineda, asistente técnico del equipo Marathón, ha atendido a los medios previo al entrenamiento en el que se enfocan en el juego ante Real Sociedad este miércoles en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Tabla de posiciones del torneo Apertura de Liga Nacional

El estratega deja ver que en el grupo del club 'esmeralda' solo se piensa en una cosa y es seguir como líder del torneo, pero además de eso, gustar en cada partido.

"Estamos jugando seguido y hay que cuidar detalles que son muy importante para las aspiraciones que tenemos, somos un equipo muy consecuente a la realidad de los otros, pero no nos podemos confiar, no solo es ganar, hay que convencer del por qué estamos en primer lugar y Real Sociedad con nuevo entrenador buscará sacar un buen resultado, este Marathón ha cambiado mucho en comparación al torneo pasado", comenzó diciendo Jorge Ernesto.

Siguió. "No nos vamos a limitar de sacar un buen resultado, la meta de cada jugador del Marathón y del profe Vargas es buscar ese resultado que nos permita estar en esa primera posición".

Ahora se viene la segunda etapa de este torneo, cosa que tienen claro, no deben dar espacio. "Tenemos que iniciar una segunda vuelta tal y como iniciamos este torneo, con mucha ilusión, estamos haciendo un trabajo digno y responsable, tenemos la fe que el trabajo que se viene realizando es el correcto".

El objetivo de este Marathón es seguir sumando, no importa quién esté en el segundo lugar. "Iniciar ganado la segunda vuelta representa estar alejándose de los que van en segundo lugar y eso nos sirve de mucho y así aspirar con ese primer lugar".

También se le consultó si cree que este torneo es de tres equipos en la zona de arriba, pero no quiso entrar en estos detalles, solo comentó cómo ve a Motagua y Olimpia.

"Es un torneo interesante, Motagua a raíz de los años se ha consolidado, Olimpia por lo que ha contratado está pretendiendo lograr el objetivo y Marathón tiene un grupo sólido, es la aspiración de nosotros quedarnos con ese primer lugar", dijo.

Pineda es seguro del trabajo que se está realizando y deja claro que el objetivo es terminar con el primer lugar. "Pudiera pensarse de esa manera, en esta segunda vuelta no hay que confiarse, no me queda duda de que vamos a quedar de primero, la idea es esa", cerró.