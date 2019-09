Periodista revela el calvario que vive Romell Quioto en el Houston Dynamo

Jorge Clara-Especial

Jorge Clara, es periodista del portal Deporte Total USA en Houston y revela la forma tan cruel en la que ha sido marginado el hondureño Romell Quioto. Son días grises los que vive el exjugador del Olimpia. A continuación su opinión íntegra:

Minuto 16’ del primer tiempo y Alexandru Mitrita anota el 1-0 para NYCFC. 10 minutos más tarde el colombiano Juan David Cabezas empata el partido 1-1. Al 29’, el lateral izquierdo Ronald Matarrita de NYCFC disputa una pelota con el delantero Romell Quioto, el tico usa su hombro con fuerza para cubrir el balón, el catracho al verse superado reacciona de manera desmedida golpeando por detrás a Matarrita. El árbitro auxiliado por el VAR expulsa a Quioto. Al final, el Houston Dynamo pierde 3-2 y suma su cuarta derrota consecutiva.

A la conclusión del partido, en la zona mixta, Wilmer Cabrera (hoy extécnico de los Forever Orange) ofrece disculpas al NYC, a los aficionados del fútbol y hasta a la misma MLS por el comportamiento de Quioto. Agrega que lo mostrado por el catracho no representa los intereses del club y afirma que bajo ninguna circunstancia permitirá que algo similar se repita mientras él esté al frente del Houston Dynamo.

Leer. ROMELL QUIOTO HABLA DEL BAÑO DE HUMILDAD RECIBIDO

Desde esa tarde-noche del jueves 8 de agosto hasta hoy, no vimos más a Romel Quioto jugando con su equipo. Muchos aficionados en redes sociales lincharon a Quioto por su error y pidieron a las autoridades del club naranja las máximas penas del infierno para el delantero hondureño.

El equipo naranja, después de perder contra NYCFC, viajó a Filadelfia para enfrentar al Unión donde sumó su quinta derrota consecutiva. Quioto fue enviado a Houston desde New York y desde entonces se le prohibió entrenar con el resto del plantel, practica en horario separado y ya no puede incluso entrar al camerino del primer equipo.

El delantero Romell Quioto en acción con el Houston Dynamo a inicios de esta temporada.

A través de sus redes sociales Quioto reconoció públicamente su error, ofreció disculpas a todos, aceptó las medidas disciplinarias del club y prometió rectificar su conducta.

Seis partidos ha disputado el Dynamo después de la expulsión de Romel Quioto. Perdió 4, ganó 1 y empató 1. Anotó 7 goles y recibió 12. Wilmer Cabrera fue despedido después de perder con Filadelfia y en su lugar quedó Davy Arnaud quien también ha dado continuidad a la sanción contra el delantero catracho.

Yo condeno enérgicamente la acción de Quioto frente a NYCFC, también estoy en contra de unas publicaciones donde entra en confrontación directa con miembros de una de las barras organizadas del equipo naranja. Sin lugar a dudas todos esperamos que un futbolista sea ejemplo dentro y fuera de la cancha, sobre todo cuando ese futbolista está representando a su país en tierra ajena.

Consumo fútbol desde 1974 y desde entonces vi a muchos futbolistas ser expulsados por situaciones similares o peores, batallas campales, dirigentes golpeando a árbitros, etc.

Quiero reiterar que nunca voy a aplaudir la violencia en el deporte; pero también creo que las situaciones difíciles deben saber manejarse, aprender de la mala experiencia, darle vuelta a la página y regresar a la acción con nueva mentalidad.

1 Romell Quioto no ha vuelto a ser convocado a la Selección de Honduras tras la Copa Oro en junio pasado.

Sin lugar a dudas Romel Quioto merecía ser sancionado. Lo que me parece muy mal es que no se defina por cuánto tiempo estará castigado. ¿Quién lo mantiene bajo disciplina? ¿La MLS, el Houston Dynamo, ambos? ¿Ya no lo quieren en el equipo? ¿Por qué no va Romel Quioto al estadio? ¿Por qué no se nos permite a la prensa hablar con él y tener su versión? Y podría seguir sumando más preguntas del tema.

Busqué la palabra oficial del departamento de prensa del Houston Dynamo y me dijeron que mientras un jugador está lesionado o sancionado internamente, no está disponible para la prensa.

Por respeto las reglas de la liga no busqué al jugador y tener su palabra. Tampoco por que no busco hacer amarillismo de un tema que me parece muy serio.

Imagino que el jugador recibe su salario, como corresponde. Pero para un futbolista no todo pasa por dinero. Nada peor para un futbolista que no pueda jugar. Ignoro si Romel Quioto cometió más faltas internas como para merecer lo que le pasa. Si solo fue por esa expulsión creo que ya es suficiente todo lo que pagó el delantero. Seria sano para todos que definieran este caso. Si ya no les sirve Quioto, véndanlo, mándenlo a préstamo, etc. Busquen soluciones, pero no puede haber una sanción indefinida contra nadie.

Hace poco vimos en la MLS a un jugador con más cartel salir expulsado con roja directa por agredir a un rival. Un partido antes había encarado agresivamente a uno de los árbitros y no recuerdo que ni la liga ni su club castigaran a dicho jugador como el caso de Quioto.

Espero que por el bien de todos los involucrados termine pronto este capitulo negro y que pare el castigo indefinido para un jugador que fue expulsado por primera vez en sus casi tres años, que nunca pagó partido de castigo por acumulación de amarillas con el Houston Dynamo. Alguien que aportó mucho desde su primera temporada con los Forever Orange y que fue pieza clave en la conquista de la U.S. Open Cup Lamar Hunt 2018.