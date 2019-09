Wilmer Crisanto: “No hemos sido mala leche al hacer bulla cuando se nos perjudica”

Wilmer Crisanto valora la primera vuelta para Motagua como muy positiva tomando en cuenta que han jugado varios cotejos fuera del Nacional y por el tema de lesionados.

Tabla de posiciones del torneo Apertura de la Liga Nacional

“Songó” considera que todas estas situaciones han hecho que los azules se sobrepongan y estén peleando el liderato.

“Ha sido muy complicado porque hemos jugado fuera de casa, sin afición y por el tema de los lesionados. A pesar de ello hemos salido adelante y bueno esa hambre que tenemos ha hecho que salgamos adelante. Estamos ahí y vamos partido a partido, todos estamos comprometidos a ayudar”.

Otro punto que analizó son los 19 puntos del azul, algo que nunca se había logrado tras 8 jornadas bajo la era Vázquez. Crisanto considera que este nuevo formato ha hecho que Motagua se exija más en cada partido.

“Algo que no habíamos cumplido, creo que este nuevo formato nos dio esa exigencia. El torneo amerita pelear el primer puesto y eso hace que no te podás relajar, estamos rompiendo números que no se había roto. Antes lo que había es que uno quizá se guardaba un poco más porque hasta un empate te puede servir, nos hemos fortalecido en las últimas jornadas”.

Para ir finalizando, el lateral habló sobre el tema arbitral y mandó un mensaje a quienes piensan que se les beneficia en demasía.

“La gente puede opinar, estar en Motagua es complicado y acá nadie te regala nada. Cuando hemos sido perjudicados hemos quedado tranquilos, el mismo fútbol te devuelva las cosas, no hemos sido mala leche al hacer bulla cuando se nos perjudica”.

Y terminó apuntando: “En aquella final en El Progreso el gol anulado a Santi se olvidó a los dos días. Después en aquel partido contra Marathón con aquella jugada de Silva a Castellanos pasamos duros momentos porque se habló por varios días, siempre se pone en duda lo que hemos logrado; a nosotros no se nos pone nada favorable”.