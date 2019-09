Michael Perelló, portero marcado por una tragedia familiar se estrenará en Liga Nacional

Seguir a @kelvincoelloHN

Michael Perelló se pone hoy su traje de gala. Sus guantes y sudadera ya están listas para saltar a la cancha del Emilio Williams para defender la histórica portería del Real España, por la que han desfilado míticos guardametas como Julio César “Tile” Arzú, Wilmer Cruz, Chocolate Flores (Q.D.D.G.) y Luis “Buba” López, mundialista en 2014.

La historia de Perelló viene marcada por tragedias en su vida. En 2013 cuando era muy jovencito perdió a su madre, doña Leticia López; esto le marcó de por vida ya que todos los días la llora porque siempre quiso que lo mirara jugar; pero hoy lo hará desde el palco celestial.

Michael viene de una familia futbolera. Nacido en Puerto Cortés, el en caribe de Honduras, es hermano de la árbitra mundialista Shirley Perelló que tuvo un destacado Mundial Femenino en Francia 2019. Su hermano mayor también es árbitro en Liga de Ascenso pero él decidió ser portero.

Michael Perelló con la foto de su madre, la que siempre lleva bajo su camisa. Fotos DIEZ

Su carrera no ha sido fácil. Estuvo durante cuatro años en Platense haciendo fila en las reservas, nunca pudo llegar al primer equipo; emigró a Marathón donde apenas pudo salir en la banca en algunos partidos pero se cansó. Hace dos años llegó a Real España tras ser mundialista Sub-20 en Corea del Sur y hoy llegó el día más esperado; debutar en Liga Nacional.

Perelló fue mundialista con Honduras en Chile 2015 a nivel Sub-17. Durante el Premundial en San Pedro Sula fue de los mejores; el día de la clasificación no paró de llorar recordando a su madre que lo dejó pero hoy le cumplirá una de las promesas que le hizo; jugar en primera división como profesional. La baja de Luis “Buba” López le abre la persiana que tanto esperaba.

Michael Perelló con la Selección Sub-20 que disputó el Mundial de Corea del Sur 2017.

“Yo no pude ver a mi mamá feliz por mi logro, pero estoy seguro que ella me estará viendo desde arriba y me apoyó en los partidos donde jugué”, reconoció en 2015 llorando en la zona mixta del estadio Morazán donde clasificó con Honduras al Mundial Sub-17 de Chile.

La familia Perelló estará pendiente a las 7.00 pm cuando a la cancha del Emilio Williams el pequeño Michael defienda la meta aurinegra frente a los Lobos de la UPN, un rival que le complica la vida a los sampedranos pero para el joven portero, solo quiere cumplir un sueño y hacerlo de la mejor manera.