Cristiano Ronaldo: "Mi gol a la Juve no es mejor que el sexo con mi Gio"

Cristiano Ronaldo lo tiene muy claro, las relaciones sexuales con su novia Georgina Rodríguez no tienen comparación, ni siquiera con el gol histórico que consiguió con el Real Madrid ante la Juventus en la Champions League del año 2018.



En una entrevista con Piers Morgan el portugués recordó el tanto de chilena que, incluso, levantó de sus asientos a los aficionados italianos para aplaudirle cuando jugaba con los españoles.



En la plática, el periodista preguntó al ahora jugador de la Juve, si dicha anotación era mejor que tener relaciones sexuales, pero el astro portugués fue claro en su respuesta.



“¿Mejor que el sexo? No, no con mi Gio”, dijo entre risas el cinco veces ganador del Balón de Oro.