Jeffri Miranda revela por qué no juega en Marathón: "Competir con Discua y Mario es complicado"

El joven futbolista de Marathón, Jeffri Miranda, es parte de la nómina de jugadores convocados a la Selección Sub-20 de Honduras para iniciar un nuevo proceso luego de la penosa participación en el Mundial de Polonia 2019.

EN VIVO: Marathón recibe a Real Sociedad con la misión de mantener el liderato del Apertura

Siendo uno de los mayores experimentados entre los muchachos que integran esta renovada Bicolor, el atacante se refirió a lo que representa ser tomado en cuenta nuevamente para representar el país, así como lo hizo con la Sub-17.

"Siento que estoy con un grupo nuevo, somos un año menor con varios compañeros y estamos ganando confianza", comentó el delantero.

Jeffri reconoce que haber tenido minutos en la Liga Nacional lo ayuda a obtener mayor seguridad en el trabajo que realiza y piensa que es "importante la verdad porque eso le trae a uno más confianza."

El talentoso jugador desconoce los motivos por los cuales no ha jugado más bajo el mando de Héctor Vargas en Marathón durante el presente Torneo Apertura 2019.





"Tal vez decisiones técnicas, no sé. A seguir pensando por qué no y trabajar más fuerte para poder estar de nuevo."

Además aceptó que "competir con 'Chino' Discua y Mario Martínez es complicado."

Esteban Espíndola a Olimpia y Motagua: "Ellos son los grandes favoritos"

¿Ha hablado cn Héctor Vargas sobre su no alineación en los partidos de la Liga Nacional?, le consultaron.

"No hemos hablado al respecto pero él exige bastante en los colectivos y ojalá se me de la oportunidad", afirmó.



Pero sí reconoció lo que el entrenador verdolaga le ha pedido sobre su estilo de juego en el campo para obtener mayores oportunidades en Marathón.



"Me ha dicho que necesito jugar con más convicción y más confianza en los demás", finalizó.