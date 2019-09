Zidane: "Sólo hemos tenido dos ocasiones, las convertimos, pero los anuló el VAR"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, admitió que su equipo fue claramente superado por el París Saint-Germain, ante el que perdió 3-0, este miércoles en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Lo que es seguro es que no tuvimos una buena noche. Comenzamos bien nuestro partido, en los quince primeros minutos. Nuestro primer tiempo fue bueno al principio, pero pronto nos hemos visto superados en el centro del campo, sobre todo por la intensidad que ellos han puesto", reconoció el técnico francés a la televisión de su país RMC Sport.



"Nos han comido en los duelos en el centro del campo. Hemos fallado mucho ahí, no hemos tenido intensidad y cuando no pones intensidad a este nivel, no es posible. Quedas rápidamente en dificultades", apuntó.





En declaraciones en la conferencia de prensa, Zidane incidió en la misma idea. "Nos han superado en todo. Lo que me molesta es la intensidad. En esta competición es complicado si no entras bien en el campo. Nos han superado", señaló.



"No me he sorprendido el rival. No hemos estado a la altura y ellos hicieron un buen partido", afirmó.

Zidane también lamentó que el VAR no favoreciera en esta ocasión a su equipo: "No hemos entrado casi nunca en el partido. Sólo hemos tenido dos ocasiones y hemos hecho dos goles, pero los anuló el VAR", indicó.

Sobre el error de Courtois en el primer gol: "Aquí estamos todos en mismo barco. Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos".