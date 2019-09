Real de Minas derrota a Vida en Danlí con anotación de penal de Juan Ramón Mejía

En base a fuerza de voluntad, sudor y garra, Real de Minas logró un importante triunfo 1-0 ante Vida en el inicio de la segunda vuelta del Torneo Apertura 2019 que le permite recortar la distancia con sus rivales en la lucha por ingresar a puestos de pentagonal.

Un tanto de penal convertido por el goleador del campeonato, Juan Ramón Mejía, quien llegó a su undécimo gol en 10 jornadas disputadas, añadió tres puntos más a la casilla de Real de Minas en la Liga Nacional de Honduras.



El estadio Marcelo Tinoco de Danlí fue el escenario de un encuentro deportivo que se basó en más lucha que fútbol y que se definió por el fallo del atacante de Vida, Ángel Rodríguez al fallar una pena máxima a favor en el minuto 26 del primer tiempo, y el aprovechamiento de Juan Ramón Mejía al transformar el penal en gol al 82.



Vida llegó a este enfrentamiento con el objetivo de alargar su buena racha de tres victorias consecutivas, el técnico Fernando Araújo alineó a sus mejores hombres para intentar asaltar el recinto minero y seguir aumentando la cifra de unidades en la tabla de posiciones.



Por su parte, Raúl Cáceres, quien no estuvo dirigiendo a su equipo por suspensión, hizo algunas variantes en su 11 titular para sorprender a un cuadro ceibeño muy crecido en ánimo y confianza.

Real de Minas y Vida disputaron un intenso partido en el Marcelo Tinoco de Danlí.





La primera parte no tuvo grandes ocasiones, unas cuantas aproximaciones de ambos clubes y el penal fallado por el goleador de Vida ante la buena estirada del meta caribeño Julani Archibald al lanzarse a su izquierda y detener el disparo de Ángel Rodríguez.



En el complemento las cosas cambiaron, Real de Minas y Vida dispusieron de mayores espacios ante la necesidad de buscar el resultado que les permitiera sumar. Sin embargo, la inefectividad e imprecisión fueron factores claves para que el marcador no se abriera.



No obstante, una jugada individual de Jesse Moncada al infiltrarse con balón dominado al área de Vida y tras la falta infantil cometida por Maykel Pavón, la árbitra Melissa Pastrana no dudó en sancionar la infracción y otogarle la enorme opción de anotar a los locales.

Juan Ramón Mejía tomó la pelota y asumió la responsabilidad de la institución, corrió hacia e esférico y con remate potente al centro venció el lanzamiento de Ricardo Canales a la derecha para establecer el gol que les dio el triunfo.



De esta manera, Real de Minas salta momentáneamente hasta la sexta posición de la clasificación con 13 puntos, mientras Vida se mantiene en la quinta plaza con la misma cantidad de unidades.





FICHA DEL PARTIDO



Alineación Real de Minas: 18. Julani Archibald, 3. Nelson Muñoz, 4. Jean Carlo Rivera, 7. Luis Guzmán, 8. Aldo Oviedo, 9. Sebastián Colón, 10. Jesse Moncada, 19. José García, 26. Alex Corrales, 29. Juan Ramón Mejía, 30. Jarry Duarte.



Cambios: Cristhian Gutiérrez por Sebastián Colón, minuto 67. Óscar García por Jarry Duarte, minuto 76.Yeltsin García por Juan Ramón Mejía, minuto 89.



Tarjetas Amarillas: Nelson Muñoz, minuto 20. Sebastián Colón, minuto 39. Juan Ramón Mejía, minuto 73.



Alineación Vida: 1. Ricardo Canales, 24. Maykel Pavón, 20. Mathías Techera, 3. Carlos Meléndez, 25. Javier Portillo, 16. Esdras Padilla, 26. Denis Meléndez, 21. Luis Meléndez, 8. Marcelo Canales, 17. Josué Villafranca, 18. Ángel Rodríguez.



Cambios: Foslyn Grant por Marcelo Canales, minuto 66. Jesús Rivera por Josué Villafranca, minuto 70. Michael Osorio por Luis Meléndez, minuto 78.



Tarjetas Amarillas: Javier Portillo, minuto 27. Esdras Padilla, minuto 44. Maykel Pavón, minuto 80



Goles: Juan Ramón Mejía (Real de Minas), minuto 82.



Estadio: Marcelo Tinoco, Danlí.



Árbitra: Melissa Pastrana