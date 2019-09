EN VIVO: Sin energía eléctrica en Choluteca previo al partido UPNFM-Real España

6:40 PM

El UPNFM-Real España está pactado para jugarse a las 7:00 pm, pero hay un retraso porque no hay fluido energético en el estadio. A eso de las 6:00 pm se fue la energía, volvió a los 10 minutos, pero a las 6:15 pm volvió a irse la energía eléctrica.



Estos problemas se dan porque en el sector Pavana donde se encuentra Lufussa ha habido problemas de conexión y esto ha afectado en el recinto.



La organización encargada de la UPNFM informa que la Enee les ha informado que se restablecerá y así el partido no corra riesgo. Esto ha hecho que ambos equipos no realicen sus trabajos de calentamiento.

6:30 PM

El periodista Julio Cruz nos informa que desde las 6:15 pm no hay energía eléctrica en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

¡BIENVENIDOS!

Los Lobos de la UPNFM reciben la visita de Real España en el segundo enfrentamiento de ambos equipos en el Torneo Apertura 2019. La Máquina llega al compromiso con varias bajas debido a suspensiones, mientras los universitarios aspiran a seguir acumulando puntos en la tabla de posiciones.