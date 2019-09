Contracrónica: El día que Wilson Palacios volvió a sentirse jugador

Seguir a @fredyro19

Wilson Palacios asegura estar "disfrutando" sus últimos días vestido de corto con Real Sociedad. Que mejor que cerca de su casa y en un Bajo Aguán que fue cuna de sus padres Eulogio y Orfilia.

Los 60 minutos jugados con Marathón, que sumados a los 50 que acumuló entre Honduras Progreso y Vida, hablan de un 'Mago' que casi triplica lo jugado en los dos recientes torneos que pasó por Olimpia en la etapa de Manuel Keosseián.

"La verdad necesitábamos aunque sea un punto, el equipo venía a buscar los tres pero no se pudo; sabíamos también que íbamos a enfrentar al líder del campeonato", rescató de su reciente salida al ruedo un contento Wilson.

Palacios muestra su gratitud mientras da sus últimas funciones en el 'gran circo': "Gracias a Dios el profesor me dio la oportunidad, el profe Mauro (Reyes) también me la dio, los compañeros me han tratado bien y vamos de a poco sumando minutos; ojalá en el siguiente partido podamos sumar de a tres".







Cuenta que a medida avanzan los días "me voy sintiendo mejor, el profesor me dio casi 60 minutos, lo importante es que estamos sumando y venimos de menos a más", eso sí, "el equipo necesita puntos" e irán por ellos.

Ya días no jugaba en San Pedro Sula, la última vez fue en la lejana temporada 2006-07 que antecedió su pasaje a la élite del fútbol mundial. "Muy difícil, ustedes saben que a Marathón venir a sacarle aunque sea un punto en casa es difícil", relata en relación a la caldera que representa el Yankel Rosenthal.

Wilson mostró su jerarquía a falta del físico portentoso de antaño. Sus compañeros le escucharon cada consejo dentro del campo.

CON LA MIRA EL FUTURO TODO ES EXIGENCIA

Wilson Palacios es consciente de la obligación que tiene su Real Sociedad de ganar en el Francisco Martínez Durón de Tocoa que, tras pasar por escenarios como el antiguo White Hart Lane (Tottenham) o el Britannia Stadium (Stoke) de suelo inglés, le muestra que, como reza el adagio, todo río vuelve a su cauce.

"Esperamos en casa sumar de a tres, para nosotros todos los partidos son finales, el equipo no viene muy bien pero ahí venimos, de a poco, arrastrando... esperamos en casa sacar estos tres puntos que van a ser importantes para el equipo, aunque vamos a enfrentar a un equipo que es bueno (Real de Minas)".

Su familia no se quiso perder su primera titularidad en Liga Nacional 12 años más tarde. "Ahí se vinieron los hermanos a apoyarme, gracias Dios, y ahí vamos de a poco pero está la familia feliz. Mi familia me está apoyando y también lo está disfrutando", expresa el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El 'Mago' no se salvó de las tarjetas de Nelson Salgado en el último Marathón-Real Sociedad que concluyó igualado 0-0 y con dos expulsados y recibió amarilla.

"Yo la verdad lo estoy disfrutando al máximo, vengo de una lesión, el equipo me dio la oportunidad de jugar y posiblemente me pueda retirar en el equipo", adelanta en torno a lo que inexorablemente será el fin de un valioso ciclo que el fútbol de Honduras atesora en los anales de su historia.

No esconde que hubiese deseado que fuese con su primer amor, aún así su agradecimiento con Real Sociedad es grande y hasta lo relaciona con sus orígenes.

"Es difícil, ustedes saben que soy Olimpia... pero ahora soy Real Sociedad, ahí vamos, mi segundo equipo es Real Sociedad; aparte mis papás son del Bajo Aguán y tenemos un sentimiento muy bueno por el equipo".

No se trata de cualquier jugador. Wilson Roberto Palacios le dio mucho al país en materia deportiva y sus últimas pinceladas no deben pasar desapercibidas. Frente a Marathón, en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, volvió a sentirse lo importante que fue siempre... volvió a sentirse jugador.