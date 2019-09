Carlos Tábora sobre Marathón: "Se sintieron dolidos al no poder tener un tiro a marco"

Seguir a @fredyro19

Carlos Tábora salió contento y orgulloso por el empate sin goles en el inicio de su gestión con Real Sociedad. Valora que haya sido ante el puntero, pero avisa que falta mucho camino por recorrer para encontrar la fórmula que les permita recuperar el mote de 'Gigante del Aguán'.

"En la cancha del líder, eso es bueno e importante para devolverle la confianza a un grupo de jugadores que ha sido aguerrido durante el tiempo que han estado en Liga Nacional; esperamos ir paso a paso y partido a partido, que se den cuenta que tienen mucha calidad", analizó de entrada el estratega de los tocoeños.

Tábora valora que "generamos en el primer tiempo buena tenencia de balón, pero falta ir estimulando otros elementos" que hagan más competitivo a su bloque futbolístico.

Carlos Tábora frena al Marathón en su debut con Real Sociedad en el Yankel.

Cree que "en dos sesiones de entrenamiento" solo se pudo "trabajar los dos momentos y específicamente el defensivo", lo cual les permitió estar "más posicionados en zona intermedia" aunque "quizás en los últimos minutos nos metió Marathón porque se sintieron dolidos al no poder ni siquiera tener un tiro a marco o alguna posibilidad de gol... fueron contrarrestadas todas".

Lamenta que "en las postrimerías tuvimos una con Shalton (Arzú), que le faltó picardía, malicia o mayor dinámica en su 'dribling'".

Carlos Tábora tomó su primera gran decisión en Real Sociedad al colocar de entrada al emblemático Wilson Palacios ante Marathón.

Ante la interrogante sobre si calma las aguas la igualdad, el ex seleccionador de la Sub-20 de Honduras fue contundente: "El fútbol no es de calma, es de presión, antes, durante y después; nos llena de satisfacción, sí, de tranquilidad, sí, pero no podemos estar calmados".

Ya tiene la mira en el futuro: "Ahora en casa tenemos que hacernos fuertes, recuperar ese mote de equipo, del 'Gigante del Aguán', tenemos que hacernos sentir en casa".

Acepta que falta "mucho trabajo, hay muchas cosas, posicionar el concepto y la idea". Rematando, desglosó las cosas que más le gustaron de los suyos: "El orden, carácter y la personalidad; jugadores como (Kemsie) Abbott, a quien posicionamos de extremo... eso es lo que estoy destacando, la actitud y la disposición".