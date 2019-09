Emilio Izaguirre: "Es una bendición, trabajo para dar lo mejor para mí equipo"

Emilio Izaguirre estuvo presente en el triunfo del Motagua sobre el Honduras Progreso, titular además marcó el gol del gane.

"Contento por el triunfo del equipo, voy feliz, voy contento, ahora a seguir sumando en el campeonato", comenzó diciendo el ex jugador del Celtic de Escocia.

También bromeó luego de que Luis "Guicho" Guzmán dejara un mensaje en el que dijo que Emilio tenía diez años de no anotar. "¿A dónde? Hace dos semana metí un gol aquí con la Selección (risas)" pero se le aclaró que en Liga Nacional "Porque hace diez años no estaba aquí, pero estoy feliz, ojalá me siga bendiciendo para seguir arriba".

Emilio sabe que el gol le da una alegría extra y espera repetirlo. "Ojalá que siga así, lo importante es que el equipo sume, no importe quien juegue, lo que importa es que Motagua sume y más de local".

Ahora se viene la UPN. "Un partido duro, hoy Honduras Progreso se paró bien con nuevo entrenador, no quieren regalar nada, lo importante que los que entremos lo hagamos con ganas para estar en la cima".

El lateral izquierdo también comentó sobre los buenos comentarios que recibe desde los aficionados. "Es una bendición, siempre trabajo para dar lo mejor para mí equipo y dar lo mejor y esperemos seguir así para seguir ganando", cerró.