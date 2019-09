Diego Vázquez sobre el liderato: "Contento por amanecer en el primer lugar"

En una noche fresca en la capital, el Motagua logró superar 2-1 al Honduras Progreso y con ello apoderarse del primer lugar de la clasificación del torneo Apertura.

Tabla de posiciones del torneo Apertura

"Es altamente positivo el resultado, el tramite del juego fue muy favorable, pero quizás nos faltó un poco de eficacia para liquidarlo antes y tener un marcador más abultado", comentó Diego Vázquez.

En cuanto a las oportunidades falladas por sus dirigidos. "A medida generemos la oportunidades que tuvimos hoy, estoy muy tranquilo y vamos por el buen camino. Contento por amanecer en el primer lugar y seguir por el mismo camino".

El estratega de los azules aseguró que no se fija en el trabajo que hacen sus rivales. "Por más que parezca que me ponga un cassette, es la competencia con nosotros mismos, ni siquiera vemos los otros partidos en vivo, sino cuando hay que analizarlos. Gastamos energía en crecer nosotros, siempre hay mucho material y los entrenamientos se me hacen cortos para mejorar detalles".

Tras la victoria ante el Honduras Progreso, Vázquez dio merito al equipo de Londoño.

"Es un equipo que es bien ordenado, bien dirigido, pero venía de perder varios partidos y lógicamente vendió cara la derrota. Nos faltó eficacia. Si ven las jugadas que generamos era para ganarlo por más goles, pero nos faltó serenidad".

La "Barbie" es claro en el tema de la definición. "Las definiciones es falta de serenidad y lo he dicho otras veces que podemos estar cinco hora entrenando, pero vas a mejorar la técnica, pero no la definición. Por las ocasiones de gol el marcador tuvo que ser más favorable".