Keylor Navas y su mensaje tras humillar al Real Madrid con el PSG en Champions League  

PSG goleó al Real Madrid (3-0) en el inicio de la Champions League en el Parque de los Príncipes en la jornada uno de la competición.

Keylor Navas fue uno de los grandes protagonistas del partido ya que jugaba contra su ex equipo luego de sus salida en el mercado de fichajes.



El encuentro fue normal para el guardameta tico que no recibió ningún tiro a portería durante los 90 minutos de acción.





Una noche tranquila para Keylor que envió un mensaje desde sus redes sociales el día siguiente al duelo en el que PSG humilló al Real Madrid.



"Gracias Dios conseguimos una victoria importante... Ahora, a seguir trabajando con fuerza y fe.", escribió el tico desde su cuenta de Twitter.





Tras el partido, Keylor Navas declaró que: "No tenía ninguna espina clavada con nadie, no tengo ningún problema con Zidane y él lo sabe, cuando me lo tope en la calle en el futuro lo voy a saludar".



También afirmó que no está herido por la forma en cómo salió del Real Madrid: "Es lógico que uno quiere salir de un lugar bien, más por todo el esfuerzo que se había hecho durante el tiempo que estuve pero no tengo resentimiento, me tocó así".



Sobre competir con Courtois: "Siempre trate de dar lo mejor de mí, todos lo saben, cuando tuve la oportunidad de jugar nunca bajé los brazos pero no se me dio mucha chance", finalizó el tico.



Keylor Navas lleva jugados 180 minutos con el PSG y aún no ha recibido gol, por su parte el guardameta belga ha encajado cinco en la misma cantidad de partidos.