Donis Escober y su nuevo rol en Olimpia: "No me adapto todavía, espero asimilarlo y disfrutarlo"

Para algunos la edad fue un factor, otros decían que ya había cumplido su ciclo, pero el repentino retiro de Donis Escober sorprendió a muchos por la forma en como se dio.

El detallazo de la barra del Olimpia al mundialista Donis Escober



La última vez que se le vio como titular con el Viejo León fue el pasado 03 de marzo en un partido donde el albo perdió 1-2 de local contra la UPNFM en el estadio Nacional, pero no imaginó ese sería el partido que cerraba su paso por el club que defendió durante más de 20 años.



Tras finalizar el campeonato siendo subcampeón tras perder una final ante Motagua, la directiva decidió que no contaría más con él para la siguiente temporada, aún así Donis asegura que "salió por la puerta grande".



El guardameta de San Ignacio, jugó su último partido con Olimpia el pasado 03 de marzo ante la UPNFM.



En principio se le informó que tendría un puesto administrativo dentro del Olimpia, pero luego se le ofreció ser el entrenador de porteros de las reservas, rol que aceptó por el amor que le tiene a la institución.



En entrevista exclusiva para DIEZ, Donis Escober, revela cómo vive esta etapa a sus 38 años y el reto que tiene de formar a los futuros porteros del conjunto merengue.



"Es un cambio muy grande, no es fácil, pero poco a poco nos vamos acomodando, tiene sus ventajas y desventajas, una de ellas es que dejé de hacer lo que me gusta y la otra (ventaja), es que hay menos preocupaciones porque ya no está esa responsabilidad de defender el marco de Olimpia, pero bien, nos estamos acoplando a esta etapa, disfrutando entrenar a los porteros de reserva, aprendiendo también porque es mi comienzo y tratando de enseñar lo que uno sabe a los muchachos jóvenes".



El reto de trabajar con las reservas: "Bien, más que todo esto es una ayuda mutua, tanto como para ellos y para mi persona porque mi objetivo es ser entrenador de guardametas, es lo que me gusta y aquí estamos aprendiendo... Al comienzo me sorprendió pero ahora que lo estoy haciendo seguido lo estoy disfrutando".





¿Qué dicen sus nuevos pupilos?

Les di la confianza desde el primer día para que me vieran como un compañero más, alguien que quiere colaborar con ellos. Les dije que no me tuvieran pena porque me querían ver diferente y no es así, solo deseo que ellos mejoren y capten lo que yo pretendo brindarles".



¿Le costó adaptarse a esa transición jugador - entrenador?

Sí, es un poco difícil porque esto viene comenzando y todavía no me adapto, vamos de a poco, esperamos cada día ir asimilándolo y disfrutar lo que estamos haciendo ahora.



¿Cómo es su nuevo rol dentro de Olimpia?

La verdad es que me pidieron ayuda, yo con todo gusto lo acepté, mi trabajo es otro, al principio cuando arreglé con el equipo iba a estar en la parte administrativa, de estar acompañando a los de primera, ir a los partidos, ver jugadores, colaborar en lo que fuera necesario, pero me dijeron que si podía entrenar a las reservas y lo agarré con todo gusto porque es lo que me gusta.



¿Y el puesto administrativo?

Ahorita la orden que tengo es solo entrenar la reserva y aquí estamos hasta el momento, no me han dicho nada, solo vengo a practicar, en cualquier momento llaman y me toca hacer otra cosa ".



¿Cómo tomó su familia su repentino retiro?

Tranquilos, porque ahora paso mucho tiempo con ellos, solo vengo dos o tres días a la semana a entrenar y luego de estoy en el pueblo (San Ignacio).



El guardameta catacho dijo salir por 'la puerta grande Olimpia'. FOTOS: Ronal Aceituno



¿Salió bien Donis Escober de Olimpia?

Es difícil, uno no sueña con ese momento, pero considero que no salí mal, en lo personal me sentí bajado (anímicamente) cuando no me tomaban en cuenta porque yo consideraba que podía, luego nos tomamos el tiempo, lo analizamos bien y elegí la decisión correcta de retirarme.El cuerpo ya comienza a resentirse y ahora que estoy del otro lado es un poco más tranquilo, con la espinita de no haber quedado campeón pero por algo pasa".



¿Antes de su retiro pudo hablar con Pedro Troglio?

Para nada, a mi solo la directiva me informó que ya no contaban conmigo y con el profesor viene a hablar después cuando me lo encontré en un partido, tuve la oportunidad de conocerlo, conversamos y solamente eso.



¿Le sorprendió a sus compañeros en aquel momento su salida?

La verdad no sé, porque no estaba más en el vestidor, hasta después me encontré a varios y disfrutamos de vernos porque ya no era como antes, cada quien vive una etapa diferente, pero agradecido, me tratan muy bien, nos alegramos y abrazamos. Otros si me llamaron porque no se lo creían, pero es fútbol y a todo le llega su final, solo Dios sabe porque pasan las cosas y me tocó a mí.



¿Quería quedarse a toda costa?

Independientemente de donde estuviera, siempre dije que no quería ser un problema, estaba listo para colaborar, simplemente que me dieran la oportunidad si me consideraban útil, sino iba a dar un paso al costado, ellos así lo decidieron, igual yo estoy agradecido, la verdad pienso que me fui por la puerta grande, no como lo soñé pero no me puedo quejar porque me dieron más de 20 años de trabajo y me siguen dando la oportunidad".



¿Se le ofreció despedida?

Sí, se me propuso todo eso, era parte del momento de mi salida pero solo Dios sabe si se dará o no, yo solo trato de hacer las cosas bien ahorita entrenando a las reservas y si Osman (Madrid) me llama con todo gusto lo voy hacer".



Donis vive esta etapa con mucha alegría y quiere ayudar a los futuros porteros de Olimpia a ser mejores. FOTOS: Ronal Aceituno.



¿Olimpia campeón en diciembre?

La directiva hizo una gran inversión, trajo varios jugadores, tenemos el mejor plantel y ese el objetivo, esperamos que se pueda dar, esa es la ilusión de toda la gente del equipo.



¿Hubo ofertas de otros clubes para seguir jugando?

Sí, muchas, le agradezco a esos conjuntos porque me tomaron en cuenta para ir a sus equipos pero yo ya había elegido mi decisión personal... No digo los nombres de esas escuadras que me querían por respeto porque fueron como cinco o seis propuestas y a todas les dije que no, fue un momento incómodo rechazarlos.



¿Pudo salir al extranjero durante su carrera?

Hace dos años estuvo la oportunidad de ir a la segunda de México y a la MLS cuando jugué en una de las Copas Oro que disfruté pero por unas cláusulas que tenía con Olimpia no se pudo tener la oportunidad.



¿Su último sueño con la camisa del León?

Era retirarme campeón, pensé que se iba a lograr porque teníamos un gran equipo, tenía la ilusión de que podíamos pero no se dio, por algo pasan las cosas y darle las gracias a Dios por mi exitosa carrera.