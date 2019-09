Juan Carlos Suazo reacciona incrédulo por la propuesta de la Liga Nacional para el Olimpia-Motagua

El clásico capitalino entre Olimpia y Motagua que fue suspendido por los incidentes ocurridos previo a la realización del mismo el pasado 17 agosto, sigue sin fecha estipulada para jugarse pero la Liga Nacional tiene un día en mente.

Clásico Olimpia-Motagua se jugaría en el Olímpico y con afición de ambos equipos

El ente que regula el fútbol profesional hondureño propone que el encuentro se lleve a cabo el miércoles 2 de octubre en el estadio Olímpico, tomando en cuenta el calendario partidos internacionales que los clubes de Tegucigalpa tienen en agenda.

Sin embargo en ese mismo día, Motagua tiene calendarizado el duelo de ida contra Waterhouse por la Liga Concacaf y por eso choca con la planificación de la Liga Nacional.

La reacción por los planes de la Liga Nacional no se hizo esperar, el presidente financiero de Motagua, Juan Carlos Suazo, tuvo un gesto de incredulidad ante la proposición de la nueva fecha del clásico capitalino por la primera vuelta del Torneo Apertura 2019.

"Tenemos Concacaf nosotros, estoy sin palabras. ¿Cómo nos van a poner el partido el mismo día que tenemos Concacaf?", expresó Suazo.

El directivo de las Águilas aseguró que no han recibido ninguna notificación sobre la reprogramación de este encuentro liguero pero comentó que tendrán una sola petición.



"Nosotros no tenemos ninguna propuesta, vamos a jugar adonde quieran y como quieran, siempre que se respeten las 72 horas de Concacaf antes y después, y nos avisen con tiempo. Nosotros no somos home club, no tenemos mucha injerencia en eso."

Además afirmó que la nueva fecha para jugar el partido pendiente corre con responsabilidad del rival, ya que son los organizadores por su condición de local.



"Eso lo tendrá que proponer Olimpia, que la Liga se lo acepte, que esté dentro de los parámetros y nosotros jugamos donde digan."