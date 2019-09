Padre e hijo se llaman Omar Elvir y cumplen su sueño de conocer al jugador de Motagua

¡Vaya historia! Este día te damos a conocer el caso de Omar Elvir, pero no el jugador. Es la historia de un niño que cumplirá 10 años este domingo y que es aficionado de Motagua, su padre tiene el mismo nombre y también apoya al ciclón, ambos viven en el sector Villanueva en Tegucigalpa y su amor por las Águilas es impresionante.

El menor de edad estuvo la noche del miércoles en el Nacional viendo el partido ante Honduras Progreso y portaba una pancarta. “Omar Elvir regalame tu camiseta, estoy de cumpleaños”, decía el cartel.

¡Sí!, Él y su progenitor llevan el mismo nombre del zurdo 24 del bicampeón. El aún niño de 9 años es de pocas palabras y siempre ha anhelado conocer al Burrito Elvir. Supimos de esta historia por medio del famoso Loco por Motagua, un seguidor de los capitalinos, al darnos cuenta contactamos a padre e hijo y se lo comunicamos al futbolista quien sin pensarlo accedió a conocerlos.

“Feliz, le voy a decir a mamá que Omar me regaló la camisa y me la firmó. Gracias”, dijo el pequeño con suma pena tras compartir con su ídolo.

Su padre también explicó que el nombre de él y de su hijo no tiene nada que ver con el jugador, este sueño de conocer al 24 de los azules es una bendición de Dios pues es algo que lo esperaban.

En tanto el jugador zurdo no ocultó su alegría pues considera una bendición que haya gente que lo admire y lo quiera conocer como el caso de este padre con su hijo.



Elvir junto al lateral izquierdo y los extranjeros de Motagua. Foto: Alex Pérez

“Algo indescriptible, es un orgullo que estas cosas me pasen, yo creo que no es coicidencia que padre e hijo se llamen como mi persona, aparte del Ciclón y cumplirle ese sueño era lo menos que podía hacer, me siento feliz que ellos tengan ese gesto hacia mí el cual me demuestra que soy valorado”.

VER: LA HISTORIA DE LOS HERMANOS VILLALTA QUE QUERÍAN CONOCER AL PLANTEL DE MOTAGUA

Y agregó: “Si uno es ejemplo para los niños hay que ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Que siempre ponga primero a Dios, que siga el consejo de sus padres que van a querer lo mejor para él, que lo demás se lo deje a Dios”.

Esta familia Elvir despidió su bonito momento saludando a la plantilla del azul la cual se prepara para el cotejo de este domingo ante la Upnfm en el Nacional.



El jugador le regaló una camiseta a padre e hijo. Foto: Alex Pérez

Fotos: Alex Pérez

Video y edición: Eduardo Coello.