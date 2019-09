Pedro Troglio: "Ganas cinco partidos sos un fenómeno, perdés dos sos un desastre"

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, salió con el rostro desencajado tras perder ante Platense 2-1 en el estadio Excélsior de Puerto Cortés por la fecha 10 del Apertura de la Liga Nacional.

El DT de los albos resaltó que hay que sacar la victoria en todos los partidos y que ante los escualos su club hizo méritos para llevarse los tres puntos de manera solvente.

"Aquí hay que ganar todos los fines de semana, cuando se pierde es una desgracia, el equipo hizo los méritos para sacar la victoria, pero eso no existe, hay que meterlas en el marco, estamos errando mucho y en dos contras nos ganan".

Y continuó: "Este partido era para ganarlo, no sé si por unos cuatro goles, esto no es una excusa, hay que hacer las anotaciones, esto es así, hay que seguir, el fútbol es así, tenemos mala fortuna y hay que vencerla y derrotar el domingo a Real España".

Rotación

"Es una excusa que la han instalado los periodistas, cada vez que pierda me van a decir esa locura, tengo 30 futbolista y los tengo que usar a todos".

Los ánimos en el equipo

"Es un equipo grande, estamos con bronca por haber perdido, pero vamos a trabajar para revertir esto".

Jonathan Ferrari

"Estaba con una contractura muscular, espero tenerlo para el domingo, igual hoy jugó Jonathan Paz y antes decías por qué no jugó Paz, ahora no lo hizo Patón y me preguntan por Pineda, esto es así".

El 11 ideal

"No me está costando armar el equipo ideal, simplemente tuvimos una semana mala, el equipo siempre juega para ganar, en el fútbol hondureño hay que tener fortuna, hay equipos que solo patean una vez y ganan".

Exigencia

¿Qué le podemos decir a la gente? "Nos putearon en todos lados y nos han aplaudido, hay que tener paciencia, ganas cinco partidos sos un fenómeno, perdés dos sos un desastre, en diciembre termina el campeonato, si ahí no salimos campeones tenemos que recomponer el equipo".