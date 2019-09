German Mejía luego de la derrota del Olimpia: "Ahora somos el equipos más malo de la Liga"

German "Patón" Mejía, volante del Olimpia, habló luego de la derrota sufrida el pasado jueves ante Platense, además se refirió al próximo juego en San Pedro Sula ante Real España.

Platense derrota a Olimpia en el Excélsior

Mejía no cree que la rotación de jugadores en el equipo titular del técnico Pedro Troglio le esté pasando factura al Olimpia. "No, para nada, si miras los 30 jugadores que hay son de una capacidad bárbara y lastimosamente hemos perdido, cuando pierde Olimpia todo mundo nos critica".

Alargó. "Es bueno alternar, he jugado casi todos los partidos, el grupo está conforme con el entrenador, estamos unidos. De tantos jugadores tan buenos que tiene, pone once y ellos te pueden ganar un partido, perdimos lastimosamente y ahora somos el equipos más malo de la Liga si perdés".

German Mejía también se refirió al próximo juego del Olimpia. "Un clásico siempre con la mentalidad de ganarlo, nos toca trabajar en San Pedro para sacar un buen resultado el domingo".

Respecto a la derrota. "No se trabaja igual porque venís un poco incómodo por la derrota, pero toca trabajar fuerte y sacar el resultado el domingo".

PAZ EN EL FÚTBOL

Quiere ver la afición del Olimpia en el estadio, pero que todo sea en paz. "Estar jugando sin público es complicado, si un jugador se siente caído la afición le ayuda a meterse al partido y más la afición que tenemos, la motivación del público es exagerada y Olimpia tiene mucho al cual le debemos, pero esto lo vamos a sacar adelante"

Y cerró. "No nos podemos matar hondureño con hondureño por un partido, yo doy todo en la cancha pero fuera de ella yo soy hermano de todos los jugadores, yo me rompo dentro de ella porque de ahí come mi familia, me gustaría jugar con público".