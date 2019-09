Wilmer Neal Junior, el heredero del "Matador" que ya pule el Olimpia

El significado de heredero, según el diccionario, se trata de una persona que ha recibido de sus antecesores algunas características genéticas físicas o relativas al carácter y modo de ser.

Ese es el caso de Neal, hijo del máximo goleador histórico de la Liga Nacional y Olimpia, Wilmer Velásquez, mejor conocido por los aficionados del albo como el 'Matador'.



Este joven de 16 años quiere ser el heredero de su padre en el Viejo León y hacer su propia leyenda dentro del equipo melenudo.



Es una de las nuevas 'joyas' de la reserva de Olimpia y comienza a dar sus primeros pasos en busca de ese sueño que es "su máximo deseo".



Wilmer Neal Junior es uno de los jugadores que integra la reserva actual de Olimpia. FOTOS: Ronal Aceituno.



-Sus primeros pininos en el mundo del fútbol



No inició su corta carrera como futbolista directamente con el Olimpia, primero tuvo un paso por la academia que tiene su papá y Nerlin Membreño.



Su máxima cantidad de goles la hizo a los 10 años, donde logró marcar 22 tantos en 20 partidos disputados y recuerda que los hizo en la cancha de La Vega, colonia de Tegucigalpa: "Ese torneo siempre anoté y logré ser el máximo goleador".



Tras varios años en la academia mencionada, decidió dar el paso al equipo merengue y ha podido mantenerse vestido de blanco en busca de ese sueño que tiene, ser futbolista profesional.



-Llegada a Olimpia, una etapa difícil



Wilmer Junior, como dejó que le llamáramos en la platica, aseguró que: "Estar en la reserva de Olimpia ha sido un proceso difícil, cuando llegué todavía estaba en la escuela, a veces fallaba a los entrenamientos, pero después pude arreglar eso y debutar el año pasado y lo hice con gol".



Esa anotación la hizo en el estadio Los Ángeles de Tegucigalpa en un encuentro entre los merengues y el Honduras Progreso: "Ese día jugué el final del partido, el marcador era 2-2, el entrenador me dijo vas a entrar, caza una y métela, solo quedaban cinco minutos y pues me quedó, logré hacer el gol, ese nunca se me va a olvidar".





El chico llega a la reserva en 2018 tras una prueba que se le realizó, antes le tocó ir ascendiendo poco a poco, primero estuvo en la sub-14 de la FBO y luego en la 16 donde tuvo destacadas participaciones.



A su corta edad es un joven entregado, de espíritu alegre y con gran voluntad para hacer lo que más le gusta que es jugar al fútbol.



Cada mañana se levanta motivado para ir a los entrenamientos de la que se ha convertido en su nueva casa. El comienzo del día a día no puede dejar de ir acompañado del consejo de su padre: "Trabajé, confié en Dios, la oportunidad va a llegar en cualquier momento, solo esté atento y no se desespere".



Wilmer Velásquez siempre mostró durante su carrera ser muy creyente en la fe cristiana y su hijo, Neal, también heredó eso y él mismo confiesa que es una de las mejores cosas que le ha pasado: "Me lo inculcaron desde pequeño y después uno va sintiendo como Dios va trabajando en su vida".



El pequeño 'Matador' está enfocado en hacer su propia historia y no le molesta que lo comparen con su padre. FOTOS: Ronal Aceituno.



Para este joven es un orgullo ser hijo del 'matador', no solo por lo que significó para el fútbol nacional, sino por la humildad que tuvo durante toda su carrera en un equipo tan grande como Olimpia.



"Me hace feliz, le doy gracias a Dios por mi papá, por inculcarme este deporte que lo traigo en las venas, admiro mucho la historia que hizo con el más grande Honduras", admitió Wilmer Neal Junior.



En cuanto a las comparaciones que pueden haber en un futuro con su padre aseguró que: "Es algo normal, es más me gusta y me llena que me estén comparando con él, me motiva más a dar lo mejor de mi cada entrenamiento o juego que disputó".



El chico está enfocado en hacer su propia historia dentro de Olimpia y quiere superar todos los registros que Wilmer Velásquez dejó en Liga Nacional.



"Dentro de unos años me visualizo haciendo mejores cosas que él, creo en mucho en Dios que lo lograré y así será".



¿Cómo lo ven sus entrenadores?



Óscar Salgado, uno de los entrenadores con más experiencia en la reserva de Olimpia, habló sobre Wilmer Neal Junior y aseguró que tiene gran potencial para llegar a primera división.



"Está claro que tiene la sangre de goleador que tuvo su padre, un muchacho muy dedicado, disciplinado, comprometido, sabiendo que su peor enemigo es el apellido, pero el tiene que escribir su propia historia, goles y hasta ahora va por un buen camino porque es muy obediente".



"Le ha tocado duro porque hasta hace poco se reintegró al 100%, el año pasado solo podía venir un día a los entrenamiento por sus situación académica que se estaba graduando y lógico, eso le favorecía en su situación escolar pero le perjudicaba en la futbolística, entonces no había tenido la oportunidad de jugar porque no era correcto, pero todo el cuerpo técnico lo ha apoyado".



¿Lo ve en Liga Nacional?: "Sí, lo veo llegando al equipo de primera porque tiene las características, el perfil, la estampa de delantero, pero tiene que trabajar mucho, todavía le está costando la adaptación que es de jugar en U16 que son muchachos más jóvenes, no son tan competitivos y aquí es todo lo contrario, en la reserva los jugadores tienen que estar preparados para ir al primer equipo, por ejemplo este grupo si Troglio dice, ellos van a jugar la Copa Presidente tienen que estar listos todos y ese es el proceso mínimo que le está costando".