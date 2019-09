Héctor Vargas lanza dardos envenenados a Benigno Pineda y se solidariza con Pedro Troglio

Héctor Vargas volvió a declaraciones después de dos semanas de llamarse al silencio y enviar a su asistente Jorge Pineda, pero el argentino volvió y lo hizo recargado lanzando fuertes dardos contra Benigno Pineda y Óscar Velásquez, los dos encargados de manejar el arbitraje en Honduras.

Además se ha solidarizado por la agresión a Pedro Troglio en el estadio Excélsior a quien le lanzaron un botellazo en la cabeza, cree que debe haber una sanción al escenario para que después no sucedan cosas más graves como los incidentes violentos en el estadio Nacional.

SOBRE BENIGNO, VELÁSQUEZ Y OTROS ÁRBITROS

"Hay algunas cosas en que uno debe abrir los ojos, el campeonato se pone bueno, hemos hecho 20 puntos en 9 fechas, pero cuando uno dice las cosas antes, luego se escucha 'este es un llorón', pero pasan cositas que hay que prestar atención, no es coincidencia.

Después de lo que pasó en Juticalpa (en el juego ante Motagua) no hablé, pero cuando sucedió un problema acá hace unos torneos que Armando Castro no pudo dirigir el partido contra Real España nombraron a Raúl Castro; cuando perdimos contra Olimpia que si ganábamos nos íbamos a siete puntos, el árbitro fue Raúl Castro y ahora en Juticalpa que si le vencíamos a Motagua que hoy es primero nos íbamos a siete puntos, el árbitro fue Raúl Castro.

Vargas considera que tanto Velásquez como Pineda no tienen la capacidad para dirigir la Comisión Nacional de Arbitraje.

Esas coincidencias te hacen dudar del por qué cambias un árbitro y que luego digan que tenía una prueba física como es el caso de Nelson Salgado, pero de repente cambiaron en la noche como sucedió en la final donde a Óscar Moncada le dijeron que él no era el árbitro, sino Armando Castro. Entonces hacé cosas buenas que no parezcan malas y eso me hace dudar mucho.

RECORDÓ LA MANO DE MILTON PALACIOS

Aprovechando la mención a Benigno, Vargas también recordó aquel episodio en el 2006 cuando Pineda privó al Victoria de cobrarle un claro lanzamiento penal por una mano de Milton Palacios tras un cabezazo de Héctor "La Tanqueta" Flores.

"Entonces la mano de Milton Palacios no fue una casualidad y no lo hizo por corrupción, lo hizo por incapaz si no ves una mano que estaba a medio metro de la cabeza del riva porque yo estaba en el estadio ese día, y si te equivocas asignando a un árbitro y después quitándolo, entonces no estas capacitado, dale el lugar a otro, hay gente que puede hacerlo como subdirector de los árbitros".

AGRESIÓN A PEDRO TROGLIO

El argentino se solidarizó con su compatriota Pedro Troglio quien durante el encuentro disputado contra Platense en Puerto Cortés fue agredido por un aficionado que le lanzó una botella plástica con líquido que impacto en la cabeza del DT, Vargas considera que esto esta acción es meritoria de una sanción para el estadio.

"Agredieron a Troglio y vamos si lo suspenden al estadio o no. A mí me han agredido muchas veces y no lo reportan y después cuando pasan cosas como las que suceden en Tegucigalpa castigan al que quieren castigar como le pasó a Marathón que nos sacaron de nuestro estadio ¿por qué lo hacen? Porque no les gusta que estemos en el lugar que estamos", reclamó.

Y agregó: "Hay que ser severos y decir las cosas como le pasó a Troglio, le dieron un botellazo, lo lastiman y sino lo saca un periódico (Diario Diez) no lo hace nadie, estoy seguro que en ningún informe aparece, pero está el video claro cuando se le agrede".

MARIO MARTÍNEZ FUE RECRIMINADO

Vargas reveló además que llamó la atención al volante Mario Martínez quien dejó al equipo con diez hombres luego de perder la cabeza a los 10 minutos de partido contra Real Sociedad que finalmente culminó con un 0-0.

"Lo de Mario no abona en nada, no podés reaccionar de esa manera por más que te haya pegado en la cabeza o se te haya parado encima y se lo dije en el entretiempo. La expulsión fue correcta totalmente porque a Messi le pegan más y no reacciona así, él lo reconoció y le pidió disculpas a todos, pero es humano, está permitido equivocarse y pedir disculpas".