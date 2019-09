Yustin Arboleda reflexiona: "Me ha dejado una enseñanza esta suspensión que tuve"

Siendo la principal novedad para el partido contra Platense por la fecha 11 del Torneo Apertura 2019, el goleador colombiano Yustin Arboleda se refirió al compromiso del domingo en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

"Estoy contento porque ya por fin puedo estar a disposición del cuerpo técnico. Va a ser un partido difícil, complicado, en donde Platense emocionalmente viene bien porque vienen de ganar dos partidos importantes para ellos ante Olimpia que no es nada fácil. Nosotros vamos a enfocarnos en nuestro trabajo, en lo que podamos hacer para conseguir el objetivo que es sumar los tres puntos."



El futbolista sudamericano analizó la fórmula para imponerse frente a los escualos en su casa.



"Si ellos son intensos, para ganarles debemos ser más intensos nosotros y más inteligentes. Va a ser un lindo partido, los partidos contra Platense en el puerto, en los últimos tiempos, se nos han venido dando de buena forma y esperamos en Dios poder seguir con esa buena racha."



Yustin también se refirió a lo que vivió en los dos juegos que no pudo estar disponible debido al castigo de dos partidos que cumplió.



"Uno siempre como jugador quiere estar en la cancha para poder aportarle al grupo, al equipo. Me ha dolido bastante no estar estos dos partidos que no pude jugar pero lo importantes es que hay un grupo de jugadores que está con la misma línea de poder conseguir el objetivo. Si bien no pude estar, creo que el equipo se vio, sacamos cuatro puntos de seis, entonces acá no es Marathón que depende solo de Yustin. Hay un grupo de jugadores que cualquiera que el profe tome en cuenta para jugar lo va a hacer de la mejor manera."





Además reveló que la cancha del recinto porteño le trae buenos recuerdos de choques anteriores.



"Es una cancha que me ha venido bien, he podido anotar varios goles, también he errado varios pero cada partido es una historia. Nosotros vamos con la mentalidad de poder sumar de a tres para seguir en la parte alta de la tabla."

Arboleda aseguró que sufrió por no competir en los últimos juegos, aunque reconoce que el plantel de Marathón tiene jugadores para suplirlo.



"No me gusta estar afuera porque sufro más que cuando estoy adentro, estando adentro puedo aportar de alguna u otra forma pero estando afuera solo queda mandarle la mayor vibra positiva a los compañeros. A veces incomoda pero somos un equipo, todos vamos hacia el mosmonlado y ojalá que al final de la temporada podamos conseguir el objetivo."

Por último dio su punto de vista sobre la suspensión de dos partidos y afirmó que ha aprendido de sus errores.



"Tengas o no la razón siempre te deja una enseñanza, me ha dejado una enseñanza esta suspensión que tuve. Como seres humanos cometemos errores y tenemos que tratar de no volverlos a cometer."