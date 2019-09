Ronaldo Dinolis y el origen de su nombre: "Fue por el brasileño, el 'Fenómeno'"

Seguir a @fredyro19

Su nombre es sinónimo de fútbol y hace generarse expectativas sobre él. Es Ronaldo Dinolis, delantero panameño de Real España que llegó para apagar el fuego en su ataque en este Apertura.

Para muchos es un completo desconocido que, eso sí, ha dejado buenas sensaciones en sus primeros compases con la Máquina.

Como un libro abierto, el ariete de 24 años le contó a DIEZ aspectos de su vida que a cualquiera le arrugan el corazón, además, dejó en claro su respaldo a Rony Martínez, compañero de equipo que está siendo muy criticado por su afición.

"Nosotros los jugadores siempre vamos a estar puntita de pie esperando ese llamado, gracias a Dios se dio; fue inesperado la verdad", cuenta el jugador cuya familia siente una pasión desbordada por el fútbol de Brasil.

El Real España-Olimpia se jugará solo con afición local en el estadio Olímpico.

"Honduras tiene bonitas cosas, también tiene malas como todo país, pero uno viene a trabajar", resalta cuando se le consultó sobre lo que escuchó de la tercera patria que lo recibe después de pasar por India y Costa Rica.

Sobre la Liga Nacional dice que "me he encontrado con muchas cosas... jugadores muy habilidosos, de mucha experiencia y alta calidad que sirven de exportación", destacó del que considera "un lindo país", con "una Selección que ha jugado Mundial y Panamericanos".

¿A quién se le ocurrió ponerle Ronaldo?"Eso viene de parte de mi mamá y papá, que los amo mucho... fue por Ronaldo el brasileño, el 'Fenómeno'; tengo dos hermanos, uno se llama Raúl y otro Romario", confesó para sorprendernos aún más.

Menciona que "somos bastante futboleros, mi papá desde que yo tengo uso de razón todo lo ve fútbol, le gusta bastante también el béisbol; tuvo una escuelita, de ahí salimos nosotros; después pasamos a otro sector, un barrio que se llama La Feria, de ahí salimos bastantes jugadores".

Llamarse así le trae admiración y hasta burlas, según comenta: "La verdad no me ha costado, le doy gracias a Dios por el talento que me ha dado; cuando debuté en la Liga Panameña, los periodistas decían: 'uff, Ronaldo'.... Yo dije: 'Tengo que apretarme', como dicen aquí", dice entre risas.

En su familia corre el 'deporte rey' por las venas: "Mi hermano más grande no siguió el paso de futbolista, sí venía jugando pero no se le dio y comenzó a trabajar en sus locales (negocios); mi hermano más chico, Raúl, no quiere ser mejor como yo, quiere ser más grande que yo".

PRESIÓN, CLÁSICO ANTE OLIMPIA Y RONY MARTÍNEZ...

Ronaldo acepta que "cuando uno llega a un equipo llega a una familia, lo que ellos sienten yo lo voy a sentir, si gana uno ganamos todos; ese dolor lo voy a sentir hasta que acabe el campeonato y salgamos en victoria, hay que saber declarar las cosas", lanza con convicción.

Cuestionado por el mal momento que pasa Rony Martínez, su competidor en el ataque sampedrano, expresa: "Rony me agarró aparte y me dijo: 'Ronaldo, la presión la tengo yo'. Sabemos que es un jugador de mucha experiencia, no solamente jugó en Real España, ha tenido bastantes clubes en los que ha aportado a bien", inicia manifestando.

Y prosigue: "Sabemos que hay buenas y malas, está pasando por un caos y primero Dios lo va a lograr, en este torneo nos va a ayudar bastante y se van a quedar con la boca abierta cuando haga un gol importante, ya sea en la final o semifinal", vaticina.

Explica que "no soy cristiano, pero sí creo bastante en Dios". Sobre Hernán Medford, su entrenador, comenta que "cuando llegué tuve una linda charla con el profesor, me habló de su experiencia, me dijo que llegó a triunfar no por ser arrogante sino serio".

Dinolis recuerda con orgullo los momentos duros de su niñez y su rostro refleja la felicidad que le brinda cumplir sueños.

UNA VIDA FORJADA CON ESFUERZO

Dinolis deja en claro que no ha tenido problemas con las canchas y habla sobre su llamativo 'look'.

Declara que "desde que tengo 13 años le decía a mi mamá 'deme permiso de pintármelo'... llegué la primera vez y me dijo' Que bonito, papi'. Desde ese día hasta acá, juego con el pelo así".

Pero sus primeros días de vida no resultaron sencillos: "Yo siento que, y disculpen que lo diga así, pero lo que no tenía antes hoy sí me lo quiero dar, antes no podía tener unos tenis"...

"Tengo una familia muy luchadora, no se dice sufrida... humilde, ha luchado para tener lo que tenemos; para mí lo es todo; le doy gracias a ellos que me respaldaron, que cuando no tenía un pasaje para entrenar me lo daban".