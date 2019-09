Héctor Vargas minimiza victorias de Héctor Castellón a Olimpia y lo atribuye a dos "golpes de suerte"

Desde que Héctor Castellón declaró que su "investidura no me permite rebajarme ante Héctor Vargas" tras una cruce verbal en La Ceiba durante un juego Vida-Marathón en abril de 2018, el hondureño se ganó animadversión del argentino quien este viernes ha entrado en una nueva polémica.

El Marathón y Platense se enfrentan el domingo en la jornada 11 de Liga Nacional y Vargas ha sido el primero en hablar de este duelo donde ha minimizado las victorias consecutivas obtenidas por el DT nacional con Platense ante el Olimpia.

"Platense tuvo la oportunidad de ganar e irse para Estados Unidos cuando nos tocaba jugar, ahora volvió a hacerlo, pero todos los partidos son diferentes. Vamos a analizar lo que hemos visto anoche, ver un poco más hoy, tratar que hacer un partido inteligente como lo hicimos en Tocoa, La Ceiba, Choluteca e incluso Juticalpa, realmente de visita lo hacemos bastante bien y ahora de local nos costó bastante por la expulsión de Mario que fue muy temprana", comentó sobre su rival de turno.

Vargas recordó que sus duelos contra el Tiburón siempre son satisfactorios para él ya que muy pocas veces ha perdido partidos contra ellos.

"Siempre nos ha ido bien con Marathón. En mi caso muy pocas veces perdí en el Puerto, con Olimpia y Marathón una vez, con Victoria nunca fui derrotado. Nosotros nos crecemos en esa cancha, vamos a hacer todo para ganar el partido".

LOS TRIUNFOS DE CASTELLÓN Y PLATENSE A OLIMPIA

El equipo escualo llega a este enfrentamiento con el ánimo por las nubes después de haber derrotado a Olimpia en dos ocasiones en apenas una semana, sin embargo el argentino cree que lo de Héctor Castellón han sido dos buenos dos golpes de suerte y no necesariamente porque él sea un gran estratega.

"Esto no depende de un juego. Siempre digo que hay entrenadores que son de tres, cuatro o siete partidos, hay que hacer los números y los números a Castellón no lo favorecer mucho, estuvo con el Vida dos campeonatos y no clasificó ni entre los seis, o sea, una vez dijo que no estaba a su altura, capaz él tiene más campeonatos, pero dos partidos no te marcan son a veces golpes de suerte que tenés, pero lo que te marca son llegar a lugares de privilegio, ganar las vueltas y campeonatos", sentenció.