Winston Viveros revela la señal recibida antes de marcarle dos goles al Olimpia

¡Se rompió la racha! Platense tenía cuatro años sin ganar dos partidos consecutivos y sin probar una victoria ante el Olimpia en Puerto Cortés, pero esa sequía se acabó en la jornada 10 del Torneo Apertura 2018/19 tras el doblete de un colombiano que pocos conocían.

Winston Mezú Viveros fue el protagonista de una noche gloriosa para los porteños. Disputaba su tercer partido en el campeonato, ingresó al minuto 61 cuando el Tiburón perdía 0-1, pero en cuestión de 29 minutos marcó un doblete (72' y 81') que le dio un triunfo épico a su equipo y puso de fiesta al puerto.

El delantero colombiano de 26 años, tras la noche inolvidable brindó una entrevista a DIEZ para conocer un poco más sobre él, su reacción después de sus primeras anotaciones en suelo catracho y el aviso que su pequeño hijo le dio antes del partido ante Olimpia.

Mezú Viveros nació en Bogotá, pero tiene el ritmo de la salsa de Cali, la ciudad de donde es la mayoría de su familia. Desde sus 10 años recuerda jugar fútbol junto a sus primos por las calles de Bosa Caldas, el barrio que lo vio crecer. “Con dos piedras armábamos los arcos”, recuerda Winston, su vecindad era humilde de hecho comenta que junto a un grupo de familiares formaron casi toda la población.







Realizó sus primeros pasos en las inferiores de Millonarios FC, estuvo en equipos de su ciudad para luego pasar por otros clubes de Uruguay, Argentina, Perú y Panamá antes de venir a Honduras.





Su llegada al Platense se dio por medio del entrenador panameño Anthony Torres que finalmente fue despedido a inicios de septiembre.

UNA SEÑAL QUE DESCIFRÓ HASTA DESPUÉS DE LOS GOLES

Winston junto a su esposa Margie Gonzáles tiene un hijo de cinco meses, Maximiliano Mezú Gonzáles, ambos se encuentran en Colombia por lo que se mantienen en constante comunicación por videollamadas.

El delantero nos reveló sobre una extraña señal un día antes del partido ante Olimpia. Su pequeño Maximiliano realizó algo que nunca había hecho, mientras estaba en contacto con su amada, le pidió que colocará a su hijo boca bajo para ver qué hacía, con emoción dice Winston observó cómo su hijo “dio un primer bote (vuelta), le dije vuélvelo a poner otra vez y se dio otro bote. Ya dos botes le dije que lo volviera hacer y ya no lo hizo, entonces al otro día metí dos goles yo creo que era una señal”, cuenta emocionado.

“Yo creo que mi hijo me dio una señal de que iba a meter dos goles y no lo sabía”, siguió contadon.



Su familia desde Cali pasan pendientes de todos los partidos del Platense “hasta los siguen en las redes”, expresa el jugador.





SU VIDA EN EL PUERTO

Tras sus dos anotaciones todos estaban reunidos, cuando les llamó se sorprendió al verlos y empezaron a gritar emocionados por su actuación de esa noche. En cuanto a su vida en Honduras dice que ha sido muy tranquila, la ciudad le ha gustado, pero que le ha costado acostumbrase al calor ya que viene de una ciudad con un clima muy frío.

“Puerto Cortes es una ciudad muy hermosa aunque no he conocido mucho, de San Pedro Sula me han dicho que hace mucho más calor que aquí. Cuando llegué miré que es una ciudad una hermosa, así como Tegucigalpa, aunque no he andado en ella, pero lo poco que recorrimos cuando fuimos a jugar lo pude notar”.

“He visto que comen muchas baleadas, son deliciosas las que más me gustan son las que tienen pollo desmenuzado”, confiesa entre risas.

Actualmente el equipo le brindó un apartamento que comparte junto al también futbolista Ángel Velásquez. La relación con sus compañeros es agradable y mantiene amistad con los demás sudamericanos del plantel: “Me llevo espectacular con ellos, como estuve en Argentina ya sé cómo se comportan y ellos saben cómo me puedo comportar yo, nos jodemos con lo del género musical y con el mate”.

Emocionado y maravillado por el triunfo ante Olimpia, ahora quiere seguir con esa motivación para continuar sumando minutos. “Es algo increíble, ayer mi Dios me iluminó, me dio la oportunidad de anotar dos veces y estoy re-feliz, pero todo eso también es gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico por darme la confianza. A seguir trabajando, estos dos triunfos son seis puntos importantes, creo que nos da la confianza de avanzar y saber que tenemos un gran plantel para enfrentar a cualquiera”.

Para el siguiente encuentro Platense enfrentará a Marathón, se siente con buena actitud para afrontarlo: “Estoy motivado, todos lo estamos. Esto es de todos, desde los suplentes que estamos tirando para el mismo sentido, así que estamos muy unidos y sé que podemos sacar adelante este partido y los que vengan”.

Confiesa que su objetivo con el club es “poder clasificar y por qué no avanzar a la final y quedar campeones, es algo que todos desean, es algo hermoso del fútbol ojalá se de quedar campeones y ser campeón acá en Honduras”.

Le deja un mensaje a la afición de Platense: “Sigan apoyando, en las buenas y en las malas. A veces los equipos tenemos caídas, tenemos días grises, pero hoy en día Dios nos tiene iluminados con el sol radiante que nos sigan apoyando son una buena hinchada y se les lleva en el corazón”.



SUS GUSTOS

-Fanático del Barcelona.

-Admira a Ronaldo Nazario.

-Prefiere el café colombiano.

-Le gusta cocinar comida colombiana y bailar.

-Se considera un hombre hogareño.