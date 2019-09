Mauricio Dubón cumple un sueño en Grandes Ligas; que su padre lo vea jugar

Mauricio Dubón ha irrumpido en Grandes Liga de forma espectacular jugando de forma consecutiva desde que llegó a los Gigantes de San Francisco y está viviendo el sueño americano. Anoche vivió otro más íntimo y que siempre soñó.

El pelotero sampedrano, ex Centauros y Marineros de las ligas menores en la ciudad industrial, estuvo de titular ayer en la blanqueada que le pegaron los Bravos en Atlanta y en las gradas del Sun Trust Park, estaba su familia.

Dubón compartió en redes sociales el emotivo momento que vivió al ver a su padre, don Danilo Mauricio Dubón sentado viendo batear a su vástago como lo hacía en el diamante de Rangers en San Pedro Sula y las emociones se dispararon en los catrachos.

Mauricio Dubón junto a su padre que lo fue a ver jugar en Atlanta frente a los Bravos. Foto especial

“Siempre soñé con este día, que mi papá me viera jugar Grandes Ligas. Los sacrificios que el hizo al manejar 12 horas para un scout me dijese que estaba muy flaco que no valía la pena firmarme”, inicia contando Mauro, como le conocen en la familia Dubón muy emocionado.

Y sigue narrando: “O cuando nos poníamos a batear en la casa después de un juego malo. Nunca fallar un nacional y siempre contar con su apoyo. Lo amo papi Danilo Mauricio Dubon Maradiaga”, dijo el Segunda Base y Parador en Corto de la franquicia de la bahía.

Dubón ha pegado tres cuadrangulares en 20 partidos en la gran carpa y ha sido titular en los duelos ante San Luis, Dodgers, Piratas, Marlins, Medias Rojas y ahora frente a los Bravos de Atlanta. Sus familiares viven un sueño porque Mauro es el primer criollo hondureño que sobresale en la MLB.