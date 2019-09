Derick Hulse, el futbolista que cambió las discotecas por la biblia y una vida cristiana

Seguir a @kelvincoelloHN

La Vida se gana o se pierde en un abrir y cerrar de ojos. El exfutbolista hondureño Derick Hulse quien militó en Platense, Motagua, Marathón y Victoria, además del Shanghai Shenhua de China; ahora es un prominente pastor evangélico y líder de un grupo de jugadores y exjugadores que promueven el camino de Dios.

Hulse narró a DIEZ cómo era su vida antes de convertirse a Cristo. No tiene pena al decir que era fiestero, le gustaban las discotecas, las mujeres y la vida alegre, la que ha llevado a muchos futbolistas a la calle.

"Yo perdí 16 años de mi vida en aquel momento; si hubiese tenido un guía, un padre espiritual que me dijera qué hacer, otra cosa fuera. No me quejo del fútbol, fui bendecido, pero perdí mucho", inicia confesando el pastor Hulse.

El exfutbolista hondureño Derick Hulse orando en la iglesia que dirige en Puerto Cortés.

En los próximos meses, más de cinco mil niños entre 8 y 23 años, tendrán la oportunidad de participar en un SuperDraft que coordina Hulse y un grupo de exjugadores en los que se encuentra un primo de la esposa de Lionel Messi, estrella del Barcelona.

"Este draft es un sueño para los niños porque yo nunca tuve la oportunidad de mostrarme. Cuando debuté a los 15 años luché contra jugadores de la talla de Alex Pineda Chacón, Nene Obando y la oportunidad era muy poca; había que ser fuera de serie. Ahora que me dio Dios esta oportunidad con Atletas de Cristo con esta gente que estoy, creo que estoy haciendo algo por Honduras".

Hulse trabaja con niños para evitar que tomen malos pasos, también predica la palabra de Dios a pandilleros, personas que se encuentran con problemas, es consejero matrimonial y ha ayudado a muchos futbolistas.

Ahora la vida de Hulse fuera de las canchas es ganar almas para Cristo como Pastor.

"Nosotros tenemos una fundación con Atletas del Reino en Puerto Cortés con 190 niños donde les damos todo; tacos, balones y exportamos niños dentro del país. Recientemente le dimos uno a Motagua que va de la Academia Tiburones".

SU VIDA CAMBIÓ Y AHORA ES EJEMPLO

Derick también militó en Guatemala donde jugó con el Marquense y el Heredia, este último fue donde se colgó las botas para dedicar su vida a Cristo que hoy lo ha transformado en una persona muy dinámica en el evangelio.

"El dinero pasa, la fama pasa. Hoy mis amigos ya no están, hoy la gente que me aplaudía en la cancha ya no está, solo quedó el nombre y mi historia; la gente que me aplaudía no está conmigo, pero Cristo está conmigo, sin Él no somos nada", dice Hulse.

Y sigue: "Antes era bien costoso, ahora se ha abierto mucho y los futbolistas han comprendido que sin Cristo no somos nada. Recientemente visité a Johan Mujica, colombiano del Girona y me dijo -Derick- yo sin Cristo no tengo nada, la fama no me llena, el dinero no me llena. Tiene un Lamborghini y no le llena. Hay una necesidad grande de conocer a Cristo en el fútbol de Honduras, no la religión sino un Cristo que transforma, que enamora, que te da un estilo de vida diferente".

Derick Hulse en sus tiempos de futbolista vistiendo la camisa del Platense. Foto DIEZ

"Ahora transformamos vida, restauramos matrimonios. Hay jugadores que han salvado su familia y creo que es importante tener a Cristo para marcar diferencia", cuenta Derick quien también fue parte de la Selección Nacional para las eliminatorias de Alemania 2006.

Su vida la pone de ejemplo a muchos futbolistas actuales. "El tiempo que pude haber invertido en mi familia, en mi mamá... en la gente que me amaba, lo perdí por andar en las discos, lo perdí por andar con mujeres, por andar en lugares incorrectos y si me hubiesen guiado sería diferente. No me arrepiento, pero mal invertí y ahora espero que los jóvenes sirvan de ejemplo. Ahora soy pastor evangélico, tengo una iglesia fuerte en Puerto Cortés, Sabá, La Ceiba, Tocoa, Estados Unidos y podemos inyectar a Cristo, porque si nosotros pudimos, ellos también".

CHOCO LOZANO UN LÍDER CRISTIANO

El delantero del Cádiz de España, Antony "Choco" Lozano, es uno de los integrantes de Atletas del Reino. Su carrera ha sido muy criticada en la Selección Nacional, pero el jugador está fortalecido y según Hulse por eso siempre tiene club que lo quiera y su vida prospera.

"Dice la palabra que los cielos y tierra pasará pero su palabra permanecerá. Creo que cuando inyectamos la palabra en jugadores como Antony Lozano, Randy Diamond, Jhonny Barrios, Edwin Solani, Bryan Barrios, Diego Reyes, Osman Chávez, y esta generación ha marcado diferencia", comentó.

Finalmente agregó: "Choco Lozano es un es un ejemplo para mí, un jugador que a su corta edad a triunfado. No es fácil jugar en Europa. Muchos pueden hablar, pero yo que he estado allá les digo que es lo élite. No es lo mismo estar en la MLS sin menospreciar, que estar en Europa. Allá al futbolista le dan crecimiento y ver al Choco glorificar a Cristo con lo que dicen de él y las tentaciones que Europa ofrece, es digno de admirar".