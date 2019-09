Carlo Costly revela ofertas del extranjero; finaliza contrato con Marathón al final del torneo

Follow @GustavoRocaGOL

Carlo Costly se ha asentado como titular en el 11 estelar del argentino Héctor Vargas Baldús en el Marathón y eso él lo valora, pues no piensa moverse de la guarida del monstruo, eso a pesar de tener ofrecimientos del fútbol extranjero.

El jugador de 37 años ha revelado en el programa radial Marathoneando que "si se da la oportunidad" renovaría con el equipo sampedrano, donde ha marcado ocho goles en 24 compromisos desde que llegó.

Costly sorprendió al revelar que tiene ofertas del extranjero. "Me acaba de escribir un español que tenía una oferta de China o India, no recuerdo el país, yo le dije que estaba cómodo aquí, estoy en un buen equipo, he estado goleando, tengo a mi familia cerca y las niñas en la escuela, no hay nada que me haga cambiar de opinión, estamos bien aquí en el equipo, la idea sería quedar campeón, trabajamos para eso", confió.

Y ante la interrogante sobre una eventual renovación con el Marathon, Carlo Costly fue claro y aseguró que "si se me da la oportunidad, sí". El 'Cocherito' finaliza contrato con el monstruo verde al final del torneo, pero ve con buenos ojos una ampliación en su convenio.

El mundialista hondureño en Brasil-2014 y autor del único gol de la escuadra centroamericana en esa justa en la derrota 2-1 ante Ecuador, llegó al Marathón después de concluir su estadía con el Olimpia, club al que había llegado procedente del fútbol exterior, específicamente del Gaziantepspor de Turquía.