Ronaldo Dinolis confiesa cuál es su apodo: "A mi me dicen Rony, como Rony Martínez"

Su nombre es uno de los más particulares en la Liga Nacional, ya que hace referencia a grandes jugadores de la élite mundial, sin embargo, Ronaldo Dinolis confesó que su jugador favorito no es ninguno de los futbolistas que se llaman como él.

Ronaldo Dinolis y el origen de su nombre: "Fue por el brasileño, el Fenómeno"

En una divertida entrevista estilo ping-pong, el atacante de Real España habló de lo que sería si no se hubiese dedicado al balompié, su comida favorita, el goleador panameño a quien admira y se refirió a las baleadas hondureñas.

De no ser futbolista, ¿qué sería?

Trabajaría en la construcción



¿Qué deporte le gusta aparte del fútbol?

El básquetbol.



¿Superhéroe favorito?

Me gusta ver el Hombre Araña.



¿Un apodo?

A mí me dicen Rony, como Rony Martínez.



¿Comida preferida?

Arroz blanco con poroto (Tipo de frijol) y rabito.





¿Las baleadas?

No las he probado porque me han dicho que es alta de grasa y no como mucha grasa.



¿Algún ritual antes de jugar?

Antes de orar con el grupo, me voy al baño y oro solo.



¿Lugar o ciudad favorita?

Fui con la Selección Mayor de Panamá a una Isla llamada Granada.



¿Jugador al que más ha admirado?

Messi



¿De su país?

Blas Pérez



¿Algún acento latino que imite?

Pura vida, mae

¿Un artista que le guste?

Akim, artista panameño



¿Un libro?

No me gusta mucho leer



¿Una película?

Una película llamada Novato



¿Cine, TV o Netflix?

Netflix, no me gusta mucho salir