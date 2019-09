Horacio Londoño: "Llevamos un sabor amargo luego de un primer tiempo de ensueño”  

Con cara de preocupación por una pérdida más de local, esta vez ante Vida 3-2, Horacio Londoño, entrenador del Honduras Progreso habló del encuentro en el Micheletti.



“Llevamos un sabor amargo luego de un primer tiempo de ensueño, siguen pasando factura los errores puntuales de nuestra defensa”



Londoño salió de pocas palabras y agregó que “Hay que mejorar, no solo hay que hacer que el equipo jugue 45 minutos bien y luego mal, es uno de los aspectos”.

En su última consulta fue no quiso hablar del arbitraje. “De los árbitros yo mejor no hablo, ellos hacen su trabajo”.

Londoño y el Honduras registraron su quinta derrota consecutiva en el Apertura. Actualmente yacen en la novena posición con siete unidades.