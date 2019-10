¿De dónde son? La historia del niño invidente que compite por el premio “The Best”

La historia de Nickollas Grecco se hizo popular en todo el mundo por ser un niño invidente fanático del fútbol y aficionado del Palmeiras de Brasil;no falta a ningún juego de los dirigidos por Mano Menezes.

Pero Nickollas no asiste solo al Allianz Parque, lo hace acompañado de Silvia Grecco, su incondicional madre quien le narra a su hijo, que es ciego y autista, todos los partidos de los 'verdao'.



Ambos comparten una gran pasión por el equipo de fútbol brasilero Palmeiras. A pesar de las dificultades de Nickollas, eso no le impide disfrutar del fútbol, en parte, gracias a su mamá.

Nickollas, su madre Silvia y Neymar durante una concentración de la selección de Brasil.



Silvia no solo lleva a su pequeño a los partidos su amado club, también se encarga de narrarlos para que él pueda vivir a mayor detalle cada encuentro.



Este bonito gesto ha hecho que la mujer sea nominada al premio “The Best” FIFA al mejor fan. Ella comparte su nominación con dos candidatos más, el uruguayo Justo Sánchez y la hinchada de Holanda del Mundial Femenino de Francia 2019.

Luego de que se hiciera viral un video aficionado donde mostraba a Silvia narrarle el partido y los goles del Palmeiras a su pequeño, muchos medios se acercaron a ellos para dar a conocer más de su historia.



El ganador será anunciado el próximo 23 de septiembre en el teatro ‘La Scala’ de Milán.