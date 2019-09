Salomón Názar critica a Armando Castro: "Con ese tipo Motagua no pierde un partido"

Salomón Názar, técnico de la UPNFM salió molesto por el accionar de los suyos en la derrota 3-1 ante el Motagua, pero sin dejar escapar el desempeño del árbitro del partido.

"Sabíamos que era un partido complicado, el Motagua es un buen equipo, pero los los primeros minutos lo hicimos bastante bien. Es más, el gol que hace Júnior (Padilla) es lícito, vi por la televisión y lo es", comentó.

En su molestia, el timonel de los Lobos comentó. "Facilitamos las cosas a Motagua porque permitimos goles infantiles, y eso no puede ocurrir en un partido de esta naturaleza".

Salomón Názar se ha caracterizado por ser un hombre calmado, pero esta tarde todo quedó atrás y perdió la paz con el accionar del árbitro Armando Castro: "Por primera vez voy hablar del arbitraje y no me gustó para nada. Ya veo por qué en la final regañaron a este árbitro jugando Motagua. Tolerante con Motagua y de remate, el comisario que está (Edwin Banegas) permite que escondan los balones y eso no puede ocurrir. No han podido corregir esto y la Liga Nacional es comparsa en este sentido. Está bien que nos ganen, pero que lo hagan correctamente".

Y agregó: "No me gustó la actitud de ese árbitro, ni del comisario porque permitieron muchas cosas. Primero que nos anula ese gol, después, ¿cuánto tiempo se perdió?, y solo dio cinco minutos. No podemos así, este fútbol así no va caminar. Por primer vez hablo de un árbitro y con ese tipo Motagua no pierde un partido".

Názar fue un poco más allá al asegurar. "No fue un buen partido, fue muy tolerante, Motagua hizo lo que quiso con él. Todas las faltas disputadas eran a favor de ellos y no puede ser. Siempre se equivocan a favor del equipo grande y eso no puede ocurrir".

Otro de los aspectos que molestaron al DT de los Lobos fue: "Eso que esconden los balones es desleal, eso no debe existir y la Liga Nacional no hace absolutamente nada por corregir esa situación".

Názar considera que los goles que recibieron les pasó factura en lo anímico. "Cuando existen ese tipo de goles se desmotiva cualquiera. En el segundo tiempo quisimos arrancar y nos vuelve a caer un gol inocente. Yo creo nos ganaron bien, no hay duda, pero nosotros facilitamos las cosas".

Al estratega universitario no se le pasó por alto el comisario Edwin Banegas y terminó diciendo: "La actitud del árbitro no me gusta y lo otro lo de los balones. Le digo al comisario, pero como es Motagua y hasta hizo un libro del club. No lo pueden poner, es tolerante también, eso no debe ocurrir en el fútbol. No arruinemos lo mejor que tenemos en el país", finalizó.