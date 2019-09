Diego Vázquez a Názar: "Me parece que hubo un solo equipo en la cancha"

Líder solitario en la parte alta de la clasificación, el Motagua de Diego Vázquez no cree en nadie y se llevó la victoria 3-1 ante la Upnfm y al final del duelo el timonel argentino resaltó a los suyos.

"Muy bien manejado el partido, yo creo que ganar 3-1 a este equipo que es tan ordenado es altamente positivo. Tuvimos 25 minutos con uno menos y no sufrimos. Me voy ilusionado con el grupo de jugadores".indicó.

Luego que el técnico de los Lobos comentara que se sintió afectado por el arbitraje, el técnico de los azules le respondió. "Respetamos mucho al doctor (Názar), pero me parece que hubo un solo equipo en la cancha. Si revisás las jugadas de los dos equipos, es altamente a favor nuestro y en el manejo de la pelota también. Seguramente el lunes cuando vea el informe de posesión del balón que fue a favor nuestro y con un jugador nuestro".

Vázquez aseguro no haber visto bien la acción que se reclama de parte de la UPNFM.

"La tengo que ver, pero tenemos mucho para hablar del equipo, las llegadas. Una situación esporádica no creo que cambie mucho. Me gustó mucho mi equipo que jugara a uno o dos toques, mucha amplitud al campo, con jugadores que cambiaron mucho de línea, pasando al ataque, manejando bien el balón parado con un golazo al palo del arquero. Hoy hubo de todo, no solo pueden decir que solo tiramos centros porque jugamos también".

El estratega argentino destaca que a pesar de estar en desventaja en la cancha, su equipo no se vio menos. "Inclusive con un hombre menos, nosotros estuvimos más cerca de hacer el cuarto que ellos el segundo. Me parece que hoy superamos un equipo que es ordenado, difícil de enfrentar, pero hoy lo superamos altamente con buen fútbol".

Con la competencia de la Concacaf League a la vuelta de la esquina, Vázquez se muestra optimista. "Nos genera muy buen animo para ir a lo que viene, pero siempre nosotros manejamos partido a partido y hoy, ya mañana será lo que viene".

Pero tampoco pierde el piso. "Ni ahora que estamos en una posición de privilegio creemos que somos altamente superior a los demás, ni cuando estábamos peleando más abajo, tampoco que nos faltaba mucho. Siempre apostamos a seguir trabajando", finalizó.