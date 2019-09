Mauricio Solís: "Se está haciendo una atmósfera en la que nadie quiere fallar... el jugador tiene miedo"

Mauricio Solís fue el encargado de dirigir a Real España debido a la sanción de Hernán Medford y por ende fue el encargado de brindar declaraciones una vez se confirmó el nuevo tropiezo en el torneo Apertura 2019-20, esta vez ante Olimpia.

"El juego tuvo sus momentos sus circunstancias... en los partidos si no aprovechas las oportunidades, el otro equipo sí; viene un penal, que es una oportunidad, y no tenemos la capacidad de anotar", comenzó lamentando el segundo al mando de la Máquina.

A su vez estimó que, además de la derrota, "lo preocupante es que en el segundo tiempo no tenemos reacción y la capacidad de acortar". Expresa que "los resultados no nos gustan, es algo que preocupa, nosotros necesitamos puntuar para no alejarnos tanto de la zona de clasificación".

Cree que "tenemos que ser más agresivos a la hora de buscar el arco rival, se está haciendo atmósfera en la que nadie quiere fallar, el jugador tiene miedo", resaltó. En cuanto a si temen que les corten el proceso, contestó que "somos empleados de una junta directiva y conscientes de eso; cuando los resultados no llegan, el cuerpo técnico tiene la culpa y cuando llegan, los jugadores son los buenos".

A algunos jugadores "les tiemblan las piernitas"

"Nosotros no somos un cuerpo técnico perdedor, somos un grupo ganador, estamos inconformes con los que nos está dando el trabajo", afirmó Mauricio Solís en torno al mal momento de Real España.

Solís recordó que "estamos en un proceso con un montón de muchachos jóvenes que estamos terminando de formar, de darle minutos para que se les quite ese miedo escénico, de jugar ante 6 o 7 mil personas que a muchos jugadores hace que les tiemblen las piernitas".

Pide entendimiento para el ser humano:

"El futbolista es una persona, un ser humano que no solo tiene para patear una pelota... primero es ser humano que tiene circunstancias y momentos, muchas veces nos hemos encontrado con situaciones de jugadores que no tienen qué comer en la casa, o sus esposas y sus hijos. Todos somos somos conscientes de que en algún momento hemos sufrido".

Exculpa a Jhow Benavídez de la caída, ya que "si hubiera metido el penal no estuvieramos diciendo esto, Jhow es un buen jugador, quizás las cosas no salieron al cien por ciento, un penal lo falla cualquiera".







"No tenemos una varita mágica, esto es de trabajo, constancia", lanzó el mundialista técnico en Corea/Japón 2002 y Alemania 2006, quien garantizó que "estamos a muerte con el grupo y trataremos de sacar este barco adelante".

Concluyó refiriéndose a las visitas que harán a Vida y Real de Minas: "Tenemos la competencia con ellos, a Vida, valga la redundancia, le dimos vida... por supuesto que es a muerte y no hay más allá, es ganar o ganar".