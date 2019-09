Héctor Castellón y su reflexión por la paliza ante Marathón: "Fue difícil y pagamos el precio"

Pese al abultado marcador en contra (0-4) sufrido contra Marathón en la undécima jornada del Torneo Apertura 2019, el entrenador de Platense, Héctor Castellón, dio la cara y admitió que el rival fue más que su equipo.

¡Categórico! Marathón le borra la sonrisa a Platense con tremenda paliza en su casa



"Es un equipo que tiene un poderío importante y nos complicaron, y nos ganaron. El plan de juego era llevar el partido y de alguna manera ir buscando en el segundo tiempo ver lo que ellos planteaban para nosotros buscar otras variantes. Sin embargo el penal nos vino a complicar y luego quedarnos con un hombre menos, si 11 contra 11 nos complican ya no digamos con 10 o mucho menos con nueve."



Continuó diciendo: "Es difícil con ocho jugadores y un arquero. Lo intentamos pero no pudimos."



Castellón tomó un tiempo para alabar el desempeño del portero Rafael Zúniga quien fue factor clave para evitar una mayor paliza frente a Marathón.



"Rafa ha sido un jugador muy importante para nosotros y como siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Hoy definitivamente pecamos de novatez en algunas cosas y pagamos el precio."





También comentó sobre el trabajo que se tiene que hacer con los jóvenes y no puso excusas por el descalabro.



"No fueron jugadas porque quizás la primera jugada se barre donde no se tiene que barrer, en el área hombre barrido es hombre muerto y la segunda quizás sí me queda la duda de la expulsión pero si con 11 hombres es complejo parar a Marathón, con nueve es súper complejo. Nos ganaron bien, aquí no vamos a echarle culpa al árbitro. Nos ganaron y ya está."



Por último mandó un mensaje a la afición de Platense y afirmó que en el futuro ocurrirán mejores situaciones para el club porteño.



"Nos da pesar por ellos porque los hemos ilusionado con los resultados que habíamos obtenido. Hoy era difícil sostener un partido pero seguiremos intentándolo, seguiremos preparando a estos muchachos y seguramente vendrán cosas mejores."